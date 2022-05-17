Известный шеф-повар Хосе Андрес переименует "русский салат" во всех своих ресторанах

Сейчас шеф-повар находится в Украине, где помогает людям, пострадавшим от российской агрессии

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Известный испанский шеф-повар Хосе Андрес, учредитель благотворительной организации World Central Kitchen, переименует "ensaladilla rusa" ("русский салат") в "ensaladilla Kiev" или "ensaladilla Ucraniana" во всех своих ресторанах. Об этом он заявил в Twitter.

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[ + – ] Пост Хосе Андреса Фото: Скриншот

Американо-испанский шеф-повар Хосе Андрес уже более десяти лет обеспечивает продуктами людей, пострадавших от стихийных бедствий и от войн. Для этого он основал организацию World Central Kitchen, которая объединяет поваров со всего мира, которые хотят помочь.

С февраля, когда ВС РФ вторглись на территорию нашего государства, Хосе Андрес помогал украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Благодаря ему, на ситуацию в Украине обратили внимание такие звезды, как Рон Ховард ("Игры разума") и режиссер бондианы Кэри Фукунага, который также приехал в Украину. Сам Андрес посещал Чернигов, Бучу и Ирпень после оккупации, готовил обеды для беженцев во Львове.

У Хосе Андреса десять ресторанов только в США, и во всех них салат будет переименован. Андрес является обладателем многих престижных премий в области кулинарного искусства, популярным автором кулинарных книг и частым гостем ток-шоу. Так, на The Late Show, которое ведет известный телеведущий Стивен Кольбер, Андрес пришел в футболке с надписью "Сражайся как украинец".

[ + – ] Шеф-повар Хосе Андрес и режиссер Рон Ховард Фото: Getty Images

Впрочем, журналистка Алена Бочарникова писала, что шеф-повар Андрес в этом решении не одинок. Во многих ресторанах Испании "русский салат", который представляет из себя салат оливье, был переименован. Таким образом бизнес поддерживает Украину и переименовывает популярный в Испании салат в "киевский" или "оливье".