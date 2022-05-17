UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Известный шеф-повар Хосе Андрес переименует "русский салат" во всех своих ресторанах

699
Хосе Андрес, шеф повар, ресторатор, режиссер Рон Ховард, World Central Kitchen, русский салат
Фото: Getty Images | Шеф-повар Хосе Андрес и режиссер Рон Ховард

Сейчас шеф-повар находится в Украине, где помогает людям, пострадавшим от российской агрессии

Известный испанский шеф-повар Хосе Андрес, учредитель благотворительной организации World Central Kitchen, переименует "ensaladilla rusa" ("русский салат") в "ensaladilla Kiev" или "ensaladilla Ucraniana" во всех своих ресторанах. Об этом он заявил в Twitter.

Хосе Андрес, шеф повар, ресторатор, режиссер Рон Ховард, World Central Kitchen, русский салат
Пост Хосе Андреса
Фото: Скриншот

Американо-испанский шеф-повар Хосе Андрес уже более десяти лет обеспечивает продуктами людей, пострадавших от стихийных бедствий и от войн. Для этого он основал организацию World Central Kitchen, которая объединяет поваров со всего мира, которые хотят помочь.

С февраля, когда ВС РФ вторглись на территорию нашего государства, Хосе Андрес помогал украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Благодаря ему, на ситуацию в Украине обратили внимание такие звезды, как Рон Ховард ("Игры разума") и режиссер бондианы Кэри Фукунага, который также приехал в Украину. Сам Андрес посещал Чернигов, Бучу и Ирпень после оккупации, готовил обеды для беженцев во Львове.

хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине
хосе андрес, шеф повар, помощь украине

У Хосе Андреса десять ресторанов только в США, и во всех них салат будет переименован. Андрес является обладателем многих престижных премий в области кулинарного искусства, популярным автором кулинарных книг и частым гостем ток-шоу. Так, на The Late Show, которое ведет известный телеведущий Стивен Кольбер, Андрес пришел в футболке с надписью "Сражайся как украинец".

Хосе Андрес, шеф повар, ресторатор, режиссер Рон Ховард, World Central Kitchen, русский салат
Шеф-повар Хосе Андрес и режиссер Рон Ховард
Фото: Getty Images

Впрочем, журналистка Алена Бочарникова писала, что шеф-повар Андрес в этом решении не одинок. Во многих ресторанах Испании "русский салат", который представляет из себя салат оливье, был переименован. Таким образом бизнес поддерживает Украину и переименовывает популярный в Испании салат в "киевский" или "оливье".