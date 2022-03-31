Режиссер "Джеймса Бонда" приехал в Украину

Кэри начал свое путешествие во Львове, а сейчас находится в Киеве

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Все больше зарубежных селебрити интересуются происходящим в Украине и стараются оказывать посильную помощь. Так, вслед за Шоном Пенном, который снимает документальный фильм о войне с Россией, приехал режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде Кэри Фукунага. Об этом сообщил учредитель благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андрес.

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Американо-испанский шеф-повар Хосе Андрес уже более десяти лет обеспечивает питанием людей, пострадавших от стихийных бедствий и от войн. Для этого он основал организацию World Central Kitchen, которая объединяет поваров со всего мира, которые хотят помочь.

[ + – ] Кэри Фукунага (второй слева) и шеф-повар Хосе Андрес (первый слева) Фото: World Central Kitchen

Сейчас он находится во Львове, встречался с украинскими министрами и даже с американским президентом Джо Байденом, когда тот приезжал в Варшаву и встречался с украинскими беженцами.

А на днях он опубликовал общее фото с режиссером бондианы и сериала "Настоящий детектив" Кэри Фукунагой, который прибыл в Украину.

[ + – ] Кэри Фукунага по дороге в Киев Фото: World Central Kitchen

Ранее режиссер уже успел опубликовать несколько фото и видео, рассказывающих о происходящем в Украине. Он делился видео с колоннами российской техники в Украине, а также показывал, как безоружные жители Крюковки Черниговской области останавливали российские танки.

Напомним, сейчас в Украине находится голливудский актер и режиссер Шон Пенн. Он вернулся после недолгого перерыва и сейчас снимает документальный фильм о происходящем в нашей стране.

Ранее Пенн призывал показать обращение украинского президента Владимира Зеленского на церемонии "Оскар", иначе грозился "расплавить" свои награды.