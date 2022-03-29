Режиссер Шон Пенн приехал во Львов

Американская знаменитость активно поддерживает Украину.

61-летний американский актер и кинорежиссер Шон Пенн приехал во Львов вместе с командой благотворительной организации CORE. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Благотворители уже встретились с политиком и главой Львовской областной администрации Максимом Козицким. Как известно, они обсудили реализацию программы для помощи украинским беженцам.

[ + – ] Шон Пенн во Львове с главой ЛОА Максимом Козицким

"Сегодня я был во Львове, вместе с командой CORE, разрабатывая стратегию с местными властями и неправительственными организациями по расширению наших программ в стране. Замечательная встреча с губернатором Максимом Козицким", — отметил кинорежиссер в своем посте, добавив ссылку для желающих пожертвовать средства для его благотворительной организации CORE, активно помогающей украинцам, пострадавшим от войны.

[ + – ] Шон Пенн в Донецкой области осенью 2021 года Фото: пресс-центр штаба ООС

Ранее Фокус писал о требовании оскароносного режиссера и бывшего супруга Мадонны Шона Пенна показать обращение Президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения кинопремии "Оскар-2022". По словам знаменитости, если этого не произойдет, он расплавит свои статуэтки "Оскар. Как известно, на самой церемонии видео Зеленского не показали, однако ролик киноакадемики получили и организовали минуту молчания за погибших в Украине и показали кадры разрушенных украинских городов.

Напомним, Шон Пенн осенью 2021 посещал украинский Донбасс для сбора материалов для своего будущего фильма о войне в Украине.