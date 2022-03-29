Режисер Шон Пенн приїхав до Львова

Американська знаменитість активно підтримує Україну.

61-річний американський актор та кінорежисер Шон Пенн приїхав до Львова разом з командою благодійної організації CORE. Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Благодійники вже зустрілися з політиком та головою Львівської обласної адміністрації Максимом Козицьким. Як відомо, вони обговорили реалізацію програми для допомоги українським біженцям.

[ + – ] Шон Пенн у Львові з головою ЛОА Максимом Козицьким

"Сьогодні я був у Львові, разом з командою CORE, розробляючи стратегію з місцевою владою та неурядовими організаціями щодо розширення наших програм у країні. Чудова зустріч з губернатором Максимом Козицьким", — зазначив кінорежисер у своєму дописі, додавши посилання для охочих пожертвувати кошти для його благодійної організації CORE, що наразі активно допомагає українцям, постраждалим від війни.

[ + – ] Шон Пенн на Донеччині восени 2021 року Фото: пресс-центр штаба ООС

Раніше Фокус писав про вимогу оскароносного режисера та колишнього чоловіка Мадонни Шона Пенна показати звернення Президента України Володимира Зеленського на церемонії вручення кінопремії "Оскар-2022". За словами знаменитості, якщо цього не станеться, він розплавить свої статуетки "Оскар. Як відомо, на самій церемонії відео Зеленського не показали, проте ролик кіноакадеміки отримали та організували хвилину мовчання за загиблих в Україні й показали кадри зруйнованих українських міст.

Нагадаємо, Шон Пенн восени 2021 року відвідував український Донбас для збору матеріалів для свого майбутнього фільму про війну в Україні.