Режисер Шон Пенн приїхав до Львова
Американська знаменитість активно підтримує Україну.
61-річний американський актор та кінорежисер Шон Пенн приїхав до Львова разом з командою благодійної організації CORE. Про це він повідомив у своєму Twitter.
Благодійники вже зустрілися з політиком та головою Львівської обласної адміністрації Максимом Козицьким. Як відомо, вони обговорили реалізацію програми для допомоги українським біженцям.
"Сьогодні я був у Львові, разом з командою CORE, розробляючи стратегію з місцевою владою та неурядовими організаціями щодо розширення наших програм у країні. Чудова зустріч з губернатором Максимом Козицьким", — зазначив кінорежисер у своєму дописі, додавши посилання для охочих пожертвувати кошти для його благодійної організації CORE, що наразі активно допомагає українцям, постраждалим від війни.
Раніше Фокус писав про вимогу оскароносного режисера та колишнього чоловіка Мадонни Шона Пенна показати звернення Президента України Володимира Зеленського на церемонії вручення кінопремії "Оскар-2022". За словами знаменитості, якщо цього не станеться, він розплавить свої статуетки "Оскар. Як відомо, на самій церемонії відео Зеленського не показали, проте ролик кіноакадеміки отримали та організували хвилину мовчання за загиблих в Україні й показали кадри зруйнованих українських міст.
Нагадаємо, Шон Пенн восени 2021 року відвідував український Донбас для збору матеріалів для свого майбутнього фільму про війну в Україні.