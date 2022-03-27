Шон Пенн вимагає виступу Зеленського на церемонії "Оскар"
Актор закликав Американську кіноакадемію схаменутися і підтримати Україну, а якщо цього не трапиться, Шон Пенн попросив учасників церемонії бойкотувати "Оскар".
В інтерв'ю CNN голлівудський актор і кінорежисер Шон Пенн заявив, що готовий розплавити власні статуетки "Оскар", якщо Американська кіноакадемія не дозволить Володимиру Зеленському виступити на церемонії нагородження та закликав учасників церемонії бойкотувати захід.
"Якщо Академія вирішить цього не робити, якщо ведучі вирішать не підтримувати Україну, яка приймає за нас кулі та бомби разом з українськими дітьми, то я думаю, кожен з цих людей та їхні дії будуть виглядати найпристойнішим моментом у всій історії Голлівуду", — сказав актор.
"Щодо мене: якщо це станеться, то, повернувшись [у США], я публічно розплавлю свої статуетки", — додав Пенн.
Про те, що Володимир Зеленський може виступити на церемонії нагородження по відеозв'язку або в записі писав американський таблоїд The New York Post. Досі незрозуміло, чи Американська кіноакадемія погодилася надати йому таку можливість. За інформацією власника двох "Оскарів" Шона Пенна, Зеленському могли відмовити.
Нагадаємо, 94-та церемонія вручення "Оскар" пройде в ніч проти 28 березня.
Як писав раніше Фокус, Шон Пенн знімає в Україні документальний фільм про війну на Донбасі, тож у листопаді 2021 року він відвідав Приазов'я, де спілкувався з українськими військовими. Вдруге кінорежисер приїхав в Україну незадовго до початку повномасштабного вторгнення російських військових і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським як напередодні, так і наступного дня після початку війни. Наразі з метою власної безпеки Шон Пенн перебуває у Варшаві.
Фокус також повідомляв, що акторка Емі Шумер, яка стала ведучою "Оскару" у 2022 році, запропонувала включити українського президента Володимира Зеленського до програми церемонії вручення премії "Оскар". На думку Шумер, це допомогло б привернути увагу мільйонів людей у всьому світі до війни в Україні.