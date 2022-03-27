Шон Пенн вимагає виступу Зеленського на церемонії "Оскар"

Актор закликав Американську кіноакадемію схаменутися і підтримати Україну, а якщо цього не трапиться, Шон Пенн попросив учасників церемонії бойкотувати "Оскар".

В інтерв'ю CNN голлівудський актор і кінорежисер Шон Пенн заявив, що готовий розплавити власні статуетки "Оскар", якщо Американська кіноакадемія не дозволить Володимиру Зеленському виступити на церемонії нагородження та закликав учасників церемонії бойкотувати захід.

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"Якщо Академія вирішить цього не робити, якщо ведучі вирішать не підтримувати Україну, яка приймає за нас кулі та бомби разом з українськими дітьми, то я думаю, кожен з цих людей та їхні дії будуть виглядати найпристойнішим моментом у всій історії Голлівуду", — сказав актор.

"Щодо мене: якщо це станеться, то, повернувшись [у США], я публічно розплавлю свої статуетки", — додав Пенн.

Про те, що Володимир Зеленський може виступити на церемонії нагородження по відеозв'язку або в записі писав американський таблоїд The New York Post. Досі незрозуміло, чи Американська кіноакадемія погодилася надати йому таку можливість. За інформацією власника двох "Оскарів" Шона Пенна, Зеленському могли відмовити.

Нагадаємо, 94-та церемонія вручення "Оскар" пройде в ніч проти 28 березня.

Як писав раніше Фокус, Шон Пенн знімає в Україні документальний фільм про війну на Донбасі, тож у листопаді 2021 року він відвідав Приазов'я, де спілкувався з українськими військовими. Вдруге кінорежисер приїхав в Україну незадовго до початку повномасштабного вторгнення російських військових і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським як напередодні, так і наступного дня після початку війни. Наразі з метою власної безпеки Шон Пенн перебуває у Варшаві.

Фокус також повідомляв, що акторка Емі Шумер, яка стала ведучою "Оскару" у 2022 році, запропонувала включити українського президента Володимира Зеленського до програми церемонії вручення премії "Оскар". На думку Шумер, це допомогло б привернути увагу мільйонів людей у всьому світі до війни в Україні.