Актриса Емі Шумер запропонувала президенту Зеленському взяти участь у церемонії "Оскар"

Утім, зважаючи на все, президент України їй відповіді не дав

Американська актриса та стенд-ап комік Емі Шумер розповіла на шоу своєї колеги Дрю Беррімор, що запропонувала включити українського президента Володимира Зеленського до програми церемонії вручення премії "Оскар". Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Шумер, Реджина Холл і Ванда Сайкс стануть ведучими "Оскара" після довгої перерви, коли церемонія обходилася без ведучих.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року весь світ дізнався про те, що відбувається. В ефір Netflix США навіть довелося повернути телесеріал "Слуга народу", в якому Зеленський виконав головну роль.

[ + – ] Емі Шумер на шоу Дрю Беррімор Фото: Скриншот

Тож Емі Шумер вирішила привернути увагу до війни в Україні ще й увімкнувши Зеленського під час церемонії.

"Я думаю, що це чудова можливість, принаймні, прокоментувати пару речей. У мене є кілька жартів, які підкреслюють поточний стан. Я маю на увазі, що відбувається так багато жахливих речей, що важко зосередитися на одній із них". Насправді я запропонувала цю ідею продюсерам, я хотіла знайти спосіб підключити Зеленського по супутнику, або зробити відеозапис, просто тому що "Оскар" дивиться багато хто", — пояснила своє рішення актриса.

Емі не уточнила, чи продюсери сприйняли її пропозицію зв'язатися з президентом України всерйоз. І чи відповів їй сам Зеленський.

Нагадаємо, днем раніше колишні та чинні європейські політики висунули українців та президента України Володимира Зеленського на Нобелівську премію миру. "Мільйони сімей живуть у страху, їхнім будинкам загрожують бомбардування й армія загарбника. Ми – свідки мужності народу України, який протистоїть у війні РФ", – ідеться в заяві.