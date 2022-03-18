Актриса Емі Шумер запропонувала президенту Зеленському взяти участь у церемонії "Оскар"
Утім, зважаючи на все, президент України їй відповіді не дав
Американська актриса та стенд-ап комік Емі Шумер розповіла на шоу своєї колеги Дрю Беррімор, що запропонувала включити українського президента Володимира Зеленського до програми церемонії вручення премії "Оскар". Про це пише Daily Mail.
Шумер, Реджина Холл і Ванда Сайкс стануть ведучими "Оскара" після довгої перерви, коли церемонія обходилася без ведучих.
Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року весь світ дізнався про те, що відбувається. В ефір Netflix США навіть довелося повернути телесеріал "Слуга народу", в якому Зеленський виконав головну роль.
Тож Емі Шумер вирішила привернути увагу до війни в Україні ще й увімкнувши Зеленського під час церемонії.
"Я думаю, що це чудова можливість, принаймні, прокоментувати пару речей. У мене є кілька жартів, які підкреслюють поточний стан. Я маю на увазі, що відбувається так багато жахливих речей, що важко зосередитися на одній із них". Насправді я запропонувала цю ідею продюсерам, я хотіла знайти спосіб підключити Зеленського по супутнику, або зробити відеозапис, просто тому що "Оскар" дивиться багато хто", — пояснила своє рішення актриса.
Емі не уточнила, чи продюсери сприйняли її пропозицію зв'язатися з президентом України всерйоз. І чи відповів їй сам Зеленський.
Нагадаємо, днем раніше колишні та чинні європейські політики висунули українців та президента України Володимира Зеленського на Нобелівську премію миру. "Мільйони сімей живуть у страху, їхнім будинкам загрожують бомбардування й армія загарбника. Ми – свідки мужності народу України, який протистоїть у війні РФ", – ідеться в заяві.