Народ України та Зеленського висунули на Нобелівську премію миру

Європейські політики просять продовжити термін висунення кандидатів на премію до 31 березня. За їхніми словами, світ став свідком мужності українців у їхньому протистоянні проти армії РФ.

Колишні та чинні європейські політики висунули українців та президента України Володимира Зеленського на Нобелівську премію миру. Про це йдеться у зверненні на сайті комітету премії.

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Політики заявили про необхідність продовження терміну висування кандидатів на Нобелівську премію миру до 31 березня цього року "у світлі історичних та безпрецедентних подій".

"Це потрібно, щоб забезпечити висування на Нобелівську премію миру президента Зеленського та народу України", — наголосили автори ініціативи.

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Світ вражений фотографіями війни в Україні, зазначають у тексті звернення.

"Мільйони сімей живуть у страху, їхнім будинкам загрожують бомбардування та армія загарбника. Ми — свідки мужності народу України, який протистоїть у війні з РФ", — заявили організатори.

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Настав час показати народу України, що світ на його боці, резюмували політики.

На початку лютого цього року Польща висунула лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру 2021 року здобули журналістка з Філіппін Марія Ресса та головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов.