Народ Украины и Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Европейские политики просят продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта. По их словам, мир стал свидетелем мужества украинцев в их противостоянии армии РФ.

Бывшие и действующие европейские политики выдвинули украинцев и президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в обращении на сайте комитета премии.

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Политики заявили о необходимости продления срока выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира до 31 марта этого года "в свете исторических и беспрецедентных событий".

"Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", – подчеркнули авторы инициативы.

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Мир потрясен фотографиями войны в Украине, отмечается в тексте обращения.

"Миллионы семей живут в страхе, их домам угрожают бомбардировки и армия захватчика. Мы – свидетели мужества народа Украины, который противостоит в войне с РФ", – заявили организаторы.

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Настало время показать народу Украины, что мир на его стороне, резюмировали политики.

В начале февраля этого года Польша выдвинула лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева на получение Нобелевской премии мира.

Напомним, что Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналистка из Филиппин Мария Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов.