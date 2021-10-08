Нобелевскую премию мира 2021 получили журналисты из Филиппин и России

Мария Ресса и Дмитрий Муратов получили премию мира за защиту свободы слова.

Председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен говорит, что Ресса и Муратов получили награды за "их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой к демократии и прочному миру", сообщает The Guardian.

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Мария Ресса — филиппинский журналист, соучредитель и генеральный директор сайта Rappler, которая почти два десятилетия проработала репортером CNN в Юго-Восточной Азии.

В 2020 году она была осуждена за кибердиффамацию (распространение порочащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера) в соответствии со спорным филиппинским законом о борьбе с киберпреступностью. Эту ситуацию правозащитники и журналисты во всем мире назвали посягательством на свободу прессы.

[ + – ] Мария Ресса Фото: The Guardian

Дмитрий Муратов — российский журналист и главный редактор "Новой газеты", которую Комитет защиты журналистов охарактеризовал как "единственная по-настоящему оппозиционная газета с национальным влиянием в России на сегодняшний день", которую Муратов редактировал в период с 1995 по 2017 год.

В 2007 году Муратов получил награду Комитета защиты журналистов (международной неправительственной организации) за мужество в защите свободы прессы перед лицом нападений, угроз и тюремного заключения.

[ + – ] Дмитрий Муратов Фото: The Guardian

"Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Без свободы выражения мнений и свободы прессы будет трудно успешно продвигать дружбу между народами, разоружение и лучший мировой порядок", — говорит председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Новостной веб-сайт Rappler, основанный Марией Ресса в 2012 году, "сосредоточил критическое внимание на скандальной и кровавой кампании режима президента Филлипин Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Ресса и ее коллеги "также задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичными высказываниями".

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Муратов был одним из основателей независимой российской газеты "Новая газета" в 1993 году. Нобелевский комитет заявил, что газета является "самой независимой газетой в России, с принципиально критическим отношением к власти".

Напоминаем, что Нобелевскую премию 2021 по литературе получил Абдулразак Гурна, Нобелевскую премию по химии 2021 — Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан, Нобелевскую премию 2021 года по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи, Нобелевскую премию по медицине 2021 года получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.