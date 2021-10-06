Нобелевскую премию по химии получили ученые, разработавшие инструмент для построения молекул

Двое ученых получили премию за работу над асимметричным органокатализом.

Немец Беньямин Лист и шотландец Дэвид Макмиллан получили премию за разработку новых инструментов для построения молекул, которые помогли создать новые лекарства и являются более экологичными, сообщает Reuters.

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Двое ученых разделили пополам премию в размере 1,14 млн долларов за проведенные отдельно друг от друга исследования асимметричного органокатализа, который, по словам Нобелевского комитета был "новым и гениальным инструментом для построения молекул".

Органические катализаторы могут использоваться для запуска множества химических реакций. Используя их ученые теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых лекарств до молекул, которые могут улавливать свет в фотоэлементах солнечных панелей, говорится в заявлении Шведской королевской академии наук.

[ + – ] Беньямин Лист Фото: wikipedia

Катализаторы — это молекулы, которые остаются стабильными, что позволяет ускорять химические реакции. До этого открытия, только некоторые металлы и сложные ферменты могли выступать в этой роли.

Катализаторы нового поколения более экологичны и их дешевле производить. С их помощью создают новые лекарства, пластмассы, парфюмы и ароматизаторы.

[ + – ] Дэвид Макмиллан Фото: wikipedia

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за создание генетических "ножниц", которые могут редактировать ДНК.

Кстати, пока только один человек в истории получил две Нобелевских премии по химии – это Фредерик Сенгер (в 1958 и 1980 годах).

[ + – ] Фредерик Сенгер Фото: wikipedia

Первую Нобелевскую премию по химии получил в 1901 году Якоб Хендрик Вант-Гофф из Нидерландов.

Напоминаем, что Нобелевскую премию по медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, а премию по физике — Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи.