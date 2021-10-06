Нобелівську премію з хімії отримали вчені, які розробили інструмент для побудови молекул

Двоє вчених отримали премію за роботу над асиметричним органокаталізом.

Німець Бенджамін Ліст і шотландець Девід Макміллан отримали премію за розробку нових інструментів для побудови молекул, які допомогли створити нові ліки і є більш екологічними, повідомляє Reuters.

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Двоє вчених розділили навпіл премію в розмірі 1,14 млн доларів за проведені окремо один від одного дослідження асиметричного органокаталіза, який, за словами Нобелівського комітету був "новим і геніальним інструментом для побудови молекул".

Органічні каталізатори можуть використовуватися для запуску безлічі хімічних реакцій. Використовуючи їх учені тепер можуть більш ефективно створювати що завгодно, від нових ліків до молекул, які можуть уловлювати світло у фотоелементах сонячних панелей, йдеться в заяві Шведської королівської академії наук.

[ + – ] Бенджамін Ліст Фото: wikipedia

Каталізатори — це молекули, які залишаються стабільними, що дозволяє прискорювати хімічні реакції. До цього відкриття, тільки деякі метали і складні ферменти могли виступати в цій ролі.

Каталізатори нового покоління більш екологічні та їх дешевше виробляти. З їх допомогою створюють нові ліки, пластмаси, парфуми й ароматизатори.

[ + – ] Девід Макміллан Фото: wikipedia

У минулому році Нобелівську премію з хімії отримали Емманюель Шарпантьє і Дженніфер Дудна за створення генетичних "ножиць", які можуть редагувати ДНК.

До речі, поки тільки одна людина в історії отримала дві Нобелівські премії з хімії — це Фредерік Сенгер (у 1958 і 1980 роках).

[ + – ] Фредерік Сенгер Фото: wikipedia

Першу Нобелівську премію з хімії отримав у 1901 році Якоб Гендрік Вант-Гофф із Нідерландів.

Нагадуємо, що Нобелівську премію з медицини отримали Девід Джуліус і Ардем Патапутян, а премію з фізики — Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі.