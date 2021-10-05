Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали відразу троє вчених

Премію з фізики отримали вчені, які вивчали складні фізичні системи.

Американець японського походження Сюкуро Манабе, німець Клаус Хассельманн та італієць Джорджіо Парізі отримали Нобелівську премію з фізики 2021 року за роботу, яка допомагає зрозуміти складні фізичні системи, такі як зміна клімату Землі, повідомляє Reuters.

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За 25% із суми в 1,15 мільйонів доларів отримали Манабе та Хассельман, а 50% отримав Парізі.

[ + – ] Сюкуро Манабе Фото: wikipedia

90-річний Сюкуро Манабе та Клаус Хассельманн отримали премію за моделювання клімату Землі й точне передбачення глобального потепління.

[ + – ] Клаус Хассельманн Фото: wikipedia

Парізі отримав нагороду за виявлення "прихованих правил", які стоять за, здавалося б, випадковими рухами і вирами в газах або рідинах.

[ + – ] Джорджіо Парізі Фото: wikipedia

"Складні системи характеризуються випадковістю і безладом, і їх важко вивчати", — йдеться в заяві Шведської академії наук. "Премією відзначені нові методи опису та прогнозування поведінки складних систем у довгостроковій перспективі".

Зараз Манабе працює в Прінстонському університеті в США, Хассельманн — в Інституті метеорології Макса Планка в Гамбурзі, Німеччина, а Парізі — в Римському університеті Ла Сап'єнца.

Нобелівська премія з фізики 2021 року — це друга премія цього тижня. Премію з медицини отримали американські вчені Девід Джуліус та Ардем Патапутян за відкриття нових шкірних рецепторів, які реагують на температуру і дотик.

Як і в минулому році, в Стокгольмі, де вручається премія, не проводять банкетів через пандемію COVID-19. Лауреати отримають медалі та дипломи на батьківщині.

У найближчі дні будуть вручені премії в галузі хімії, літератури й економіки, а також премія миру.