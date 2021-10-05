Нобелевскую премию 2021 года по физике получили сразу трое ученых
Премию по физике получили ученые, изучавшие сложные физические системы.
Американец японского происхождения Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельманн и итальянец Джорджио Паризи получили Нобелевскую премию по физике 2021 года за работу, которая помогает понять сложные физические системы, такие как изменение климата Земли, сообщает Reuters
По 25% из суммы в 1,15 миллиона долларов получили Манабе и Хассельман, а 50% получил Паризи.
90-летний Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн получили премию за моделирование климата Земли и точное предсказание глобального потепления.
Паризи получил награду за обнаружение "скрытых правил", которые стоят за, казалось бы, случайными движениями и водоворотами в газах или жидкостях.
"Сложные системы характеризуются случайностью и беспорядком, и их трудно изучать", — говорится в заявлении Шведской академии наук. "Премией отмечены новые методы описания и прогнозирования поведения сложных систем в долгосрочной перспективе".
Сейчас Манабе работает в Принстонском университете в США, Хассельманн — в Институте метеорологии Макса Планка в Гамбурге, Германия, а Паризи — в Римском университете Ла Сапиенца.
Нобелевская премия по физике 2021 года – это вторая премия этой недели. Премию по медицине получили американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие новых кожных рецепторов, которые реагируют на температуру и прикосновение.
Как и в прошлом году, в Стокгольме, где вручается премия, не проводят банкетов из-за пандемии COVID-19. Лауреаты получат медали и дипломы на родине.
В ближайшие дни будут вручены премии в области химии, литературы и экономики, а также премия мира.