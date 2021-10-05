Кто и за что получил Нобелевскую премию по медицине в 2021 году

В своих работах американские ученые показали процесс, с помощью которого люди воспринимают мир и адаптируются к нему.

Американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию по медицине 2021 года за открытие в коже рецепторов, которые воспринимают температуру и прикосновения, и эти знания помогают разработать новые обезболивающие средства, сообщает Reuters

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Свою работу ученые проводили независимо друг от друга. И она показала, как люди превращают физическое воздействие тепла или прикосновения в нервные импульсы, которые позволяют нам "воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему", — заявила Нобелевская ассамблея, которая присуждает премии по медицине и физиологии.

Эти знания используются для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний, включая хроническую боль. За свою работу ученые получили 1,15 миллиона долларов на двоих.

"В науке часто вызывает большой интерес именно то, что мы считаем само собой разумеющимся", — говорит Ардем Патапутян, который родился в 1967 году в семье армян в Ливане и переехал в Лос-Анджелес в юности.

[ + – ] Ардем Патапутян. Фото: Twitter

Он сделал открытие клеточного механизма и лежащего в его основе гена, который переводит механическое воздействие на нашу кожу в электрический нервный сигнал. Таким образом он открыл новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители.

65-летний уроженец Нью-Йорка Дэвид Джулиус сделал не менее важное открытие. Он обнаружил кожные рецепторы, которые реагируют на тепло.

В своей работе он использовал капсаицин, молекулу, которая делает перец чили острым, для имитации ложного ощущения тепла, чтобы понять, как кожа ощущает температуру. Джулиус надеется, что его работа поможет определить новые стратегии лечения синдромов хронической боли.

[ + – ] Дэвид Джулиус. Фото: BBC

Ян Адамс из немецкой фармацевтической компании Gruenenthal GmbH, которая продает обезболивающие кожные пластыри и кремы на основе рецептора капсаицина TRPV1, открытого Джулиусом, говорит, что его работа "открыла совершенно новую область исследований для новых неопиоидных болеутоляющих средств".

По данным нобелевского комитета, оба лауреата были застигнуты врасплох, когда узнали что они обладатели Нобелевской премии по медицине 2021 года.

"Они были невероятно счастливы, и насколько я могу судить, удивлены и немного шокированы", — говорит Томас Перлманн, генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи и Нобелевского комитета по физиологии и медицине.

Нобелевская премия по физиологии и медицине часто находится в тени других премий. Но эта преми я оказалась в центре внимания именно в разгар пандемии.

Некоторые ученые предполагают, что те, кто разработал вакцины против коронавируса, получат награды в ближайшие годы.