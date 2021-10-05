Хто і за що отримав Нобелівську премію з медицини в 2021 році

У своїх роботах американські вчені показали процес, за допомогою якого люди сприймають світ та адаптуються до нього.

Американські вчені Девід Джуліус та Ардем Патапутян отримали Нобелівську премію з медицини 2021 року за відкриття в шкірі рецепторів, які сприймають температуру та дотики, і ці знання допомагають розробити нові знеболювальні засоби, повідомляє Reuters.

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Свою роботу вчені проводили незалежно один від одного. І вона показала, як люди перетворюють фізичний вплив тепла або дотику в нервові імпульси, які дозволяють нам "сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього", — заявила Нобелівська асамблея, яка присуджує премії з медицини та фізіології.

Ці знання використовуються для розробки методів лікування широкого спектру захворювань, враховуючи хронічний біль. За свою роботу вчені отримали 1,15 мільйонів доларів на двох.

"У науці часто викликає великий інтерес саме те, що ми вважаємо цілком очевидним", — говорить Ардем Патапутян, який народився в 1967 році в сім'ї вірмен у Лівані та переїхав у Лос-Анджелес у юності.

[ + – ] Ардем Патапутян Фото: Twitter

Він зробив відкриття клітинного механізму і гена, який лежить в його основі, що переводить механічний вплив на нашу шкіру в електричний нервовий сигнал. Так він відкрив новий клас рецепторів, які реагують на механічні подразники.

65-річний уродженець Нью-Йорка Девід Джуліус зробив не менш важливе відкриття. Він виявив шкірні рецептори, які реагують на тепло.

У своїй роботі він використовував капсаїцин, молекулу, яка робить перець чилі гострим, для імітації помилкового відчуття тепла, щоб зрозуміти, як шкіра відчуває температуру. Джуліус сподівається, що його робота допоможе визначити нові стратегії лікування синдромів хронічного болю.

[ + – ] Девід Джуліус Фото: trump-elections

Ян Адамс із німецької фармацевтичної компанії Gruenenthal GmbH, яка продає знеболювальні шкірні пластирі та креми на основі рецептора капсаїцину TRPV1, відкритого Джуліусом, каже, що його робота "відкрила зовсім нову галузь досліджень для нових неопіоїдних болезаспокійливих засобів".

За даними нобелівського комітету, обидва лауреати були вражені зненацька, коли дізналися що вони володарі Нобелівської премії з медицини 2021 року.

"Вони були неймовірно щасливі, і наскільки я можу судити, здивовані та трохи шоковані", — говорить Томас Перлманом, генеральний секретар Нобелівської асамблеї і Нобелівського комітету з фізіології і медицини.

Нобелівська премія з фізіології і медицини часто знаходиться в тіні інших премій. Але ця премія опинилася в центрі уваги саме в розпал пандемії.

Деякі вчені припускають, що ті, хто розробив вакцини проти коронавірусу, отримають нагороди в найближчі роки.