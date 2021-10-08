Нобелівську премію миру 2021 отримали журналісти з Філіппін і Росії

Марія Ресса та Дмитро Муратов отримали премію миру за захист свободи слова.

Голова Нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен каже, що Ресса та Муратов отримали нагороди за "їхні зусилля щодо захисту свободи вираження думок, яка є передумовою до демократії та міцного миру", повідомляє The Guardian.

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Марія Ресса — філіппінська журналістка, співзасновниця та генеральна директорка сайту Rappler, яка майже два десятиліття пропрацювала репортером CNN у Південно-Східній Азії.

У 2020 році вона була засуджена за кібердифамацію (поширення відомостей, які можуть ганьбити, але можуть не носити наклепницького характеру) відповідно до спірного філіппінського закону про боротьбу з кіберзлочинністю. Цю ситуацію правозахисники та журналісти в усьому світі назвали наступом на свободу преси.

[ + – ] Марія Ресса Фото: The Guardian

Дмитро Муратов — російський журналіст і головний редактор "Нової газети", яку Комітет захисту журналістів охарактеризував як "єдину по-справжньому опозиційну газету з національним впливом у Росії на сьогодні", яку Муратов редагував у період із 1995 по 2017 рік.

У 2007 році Муратов отримав нагороду Комітету захисту журналістів (міжнародної неурядової організації) за мужність у захисті свободи преси перед обличчям нападів, погроз і тюремного ув'язнення.

[ + – ] Дмитро Муратов Фото: The Guardian

"Вільна, незалежна та заснована на фактах журналістика служить для захисту від зловживання владою, брехні та воєнної пропаганди. Без свободи вираження думок і свободи преси буде важко успішно просувати дружбу між народами, роззброєння та кращий світовий порядок", — говорить голова Нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен.

Новинний вебсайт Rappler, заснований Марією Ресса у 2012 році, "зосередив критичну увагу на скандальній і кривавій кампанії режиму президента Філіппін Родріго Дутерте з боротьби з наркотиками", — йдеться в заяві Нобелівського комітету.

Ресса та її колеги "також задокументували, як соціальні мережі використовують для поширення фейкових новин, переслідування опонентів і маніпулювання публічними висловлюваннями".

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Муратов був одним із засновників незалежної російської газети "Нова газета" у 1993 році. Нобелівський комітет заявив, що газета є "найнезалежнішою газетою в Росії, з принципово критичним ставленням до влади".

Нагадуємо, що Нобелівську премію 2021 з літератури отримав Абдулразак Гурна, Нобелівську премію з хімії 2021 — Беньямін Ліст і Девід Макміллан, Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі, Нобелівську премію з медицини 2021 року одержали Девід Джуліус і Ардем Патапутян.