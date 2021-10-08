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Технології та наука Нобелівська премія 2021

Нобелівську премію миру 2021 отримали журналісти з Філіппін і Росії

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Марія Ресса, Дмитро Муратов, Нобелівська премія миру 2021
Журналісти Марія Ресса та Дмитро Муратов стали лауреатами Нобелівської премії миру 2021.

Марія Ресса та Дмитро Муратов отримали премію миру за захист свободи слова.

Голова Нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен каже, що Ресса та Муратов отримали нагороди за "їхні зусилля щодо захисту свободи вираження думок, яка є передумовою до демократії та міцного миру", повідомляє The Guardian.

Марія Ресса — філіппінська журналістка, співзасновниця та генеральна директорка сайту Rappler, яка майже два десятиліття пропрацювала репортером CNN у Південно-Східній Азії.

У 2020 році вона була засуджена за кібердифамацію (поширення відомостей, які можуть ганьбити, але можуть не носити наклепницького характеру) відповідно до спірного філіппінського закону про боротьбу з кіберзлочинністю. Цю ситуацію правозахисники та журналісти в усьому світі назвали наступом на свободу преси.

Марія Ресса, Філіппіни, Нобелівська премія миру 2021
Марія Ресса
Фото: The Guardian

Дмитро Муратов — російський журналіст і головний редактор "Нової газети", яку Комітет захисту журналістів охарактеризував як "єдину по-справжньому опозиційну газету з національним впливом у Росії на сьогодні", яку Муратов редагував у період із 1995 по 2017 рік.

У 2007 році Муратов отримав нагороду Комітету захисту журналістів (міжнародної неурядової організації) за мужність у захисті свободи преси перед обличчям нападів, погроз і тюремного ув'язнення.

Дмитро Муратов, Росія, Нобелівська премія миру 2021
Дмитро Муратов
Фото: The Guardian

"Вільна, незалежна та заснована на фактах журналістика служить для захисту від зловживання владою, брехні та воєнної пропаганди. Без свободи вираження думок і свободи преси буде важко успішно просувати дружбу між народами, роззброєння та кращий світовий порядок", — говорить голова Нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен.

Новинний вебсайт Rappler, заснований Марією Ресса у 2012 році, "зосередив критичну увагу на скандальній і кривавій кампанії режиму президента Філіппін Родріго Дутерте з боротьби з наркотиками", — йдеться в заяві Нобелівського комітету.

Ресса та її колеги "також задокументували, як соціальні мережі використовують для поширення фейкових новин, переслідування опонентів і маніпулювання публічними висловлюваннями".

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Муратов був одним із засновників незалежної російської газети "Нова газета" у 1993 році. Нобелівський комітет заявив, що газета є "найнезалежнішою газетою в Росії, з принципово критичним ставленням до влади".

Нагадуємо, що Нобелівську премію 2021 з літератури отримав Абдулразак Гурна, Нобелівську премію з хімії 2021 — Беньямін Ліст і Девід Макміллан, Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі, Нобелівську премію з медицини 2021 року одержали Девід Джуліус і Ардем Патапутян.