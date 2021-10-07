Нобелівську премію 2021 з літератури отримав письменник, який розкрив наслідки колоніалізму

Письменник арабського походження став п'ятим в історії представником африканського континенту серед лауреатів Нобелівської премії з літератури.

72-річний британський письменник Абдулразак Гурна став лауреатом Нобелівської премії 2021 з літератури. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

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Переможця премії з літератури оголосили під час конференції, яка проходила 7 жовтня.

Абдулразак Гурна отримав Нобелівську премію 2021 "за безкомпромісне і жалісливе осмислення наслідків колоніалізму та його впливу на долю біженців у прірви між культурами і континентами".

"Лауреат Нобелівської премії Абдулразак Гурна вражає своєю прихильністю до правди і неприйняттям спрощень. Його романи відмовляються від стереотипних описів і відкривають нашому погляду культурно різноманітну Східну Африку, незнайому багатьом в інших частинах світу", — додали в пресслужбі.

[ + – ] Лауреат Нобелівської премії 2021 з літератури Абдулразак Гурна

Абдулразак Гурна народився на острові Занзібар в арабській сім'ї. У 60-х роках письменник був змушений покинути країну через поширення антимусульманських настроїв. Абдулразак Гурна отримав притулок у Великобританії, де почав викладати в університеті.

Рідною мовою для письменника арабського походження була суахілі, проте в літературі Абдулразак Гурна дебютував англійською. Перший роман був опублікований в 1987 році — "Пам'ять про від'їзд".

Аж до виходу на пенсію Абдулразак Гурна працював в університеті Кента, де обіймав посаду професора кафедри англійської літератури та постколоніальних досліджень.

За свою кар'єру письменник арабського походження написав десять романів. Також варто зазначити, що Абдулразак Гурна є п'ятим в історії представником африканського континенту серед лауреатів Нобелівської премії з літератури.

Раніше Фокус розповідав, хто отримав Нобелівську премію з медицини в 2021 році. Американські вчені Девід Джуліус та Ардем Патапутян стали лауреатами премії за відкриття в шкірі рецепторів, які сприймають температуру і дотики.

Троє вчених отримали Нобелівську премію з фізики в 2021 році. Американець японського походження Сюкуро Манабе, німець Клаус Хассельманн та італієць Джорджіо Парізі стали лауреатами за роботу, яка допомагає зрозуміти складні фізичні системи, такі як зміна клімату нашої планети.

Також Фокус повідомляв, що лауреатами Нобелівської премії з хімії стали вчені, яким вдалося розробити інструмент для побудови молекул.