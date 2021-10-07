Нобелевскую премию 2021 по литературе получил писатель, раскрывший последствия колониализма

Писатель арабского происхождения стал пятым в истории представителем африканского континента среди лауреатов Нобелевской премии по литературе.

72-летний британский писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии 2021 по литературе. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

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Победителя премии по литературе объявили во время конференции, которая проходила 7 октября.

Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию 2021 "за бескомпромиссное и сострадательное осмысление последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

"Лауреат Нобелевской премии Абдулразак Гурна поражает своей приверженностью к правде и неприятием упрощений. Его романы отказываются от стереотипных описаний и открывают нашему взору культурно разнообразную Восточную Африку, незнакомую многим в других частях света", — добавили в пресс-службе.

[ + – ] Лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе Абдулразак Гурна

Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в арабской семье. В 60-ых годах писатель был вынужден покинуть страну из-за распространения антимусульманских настроений. Абдулразак Гурна получил убежище в Великобритании, где стал преподавать в университете.

Родным языком для писателя арабского происхождения был суахили, однако в литературе Абдулразак Гурна дебютировал на английском. Первый роман был опубликован в 1987 году — "Память об отъезде".

Вплоть до выхода на пенсию Абдулразак Гурна работал в университете Кента, где занимал должность профессора кафедры английской литературы и постколониальных исследований.

За свою карьеру писатель арабского происхождения написал десять романов. Также стоит отметить, что Абдулразак Гурна является пятым в истории представителем африканского континента среди лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Ранее Фокус рассказывал, кто получил Нобелевскую премию по медицине в 2021 году. Американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян стали лауреатами премии за открытие в коже рецепторов, которые воспринимают температуру и прикосновения.

Трое ученых получили Нобелевскую премию по физике в 2021 году. Американец японского происхождения Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельманн и итальянец Джорджио Паризи стали лауреатами за работу, которая помогает понять сложные физические системы, такие как изменение климата нашей планеты.

Также Фокус сообщал, что лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые, которым удалось разработать инструмент для построения молекул.