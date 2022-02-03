Польша выдвинула Мустафу Джемилева номинантом на Нобелевскую премию мира

Другими кандидатами на Нобелевскую премию мира 2022 года стали британский исследователь природы Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Папа Римский Франциск.

Польша выдвинула лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева на получение Нобелевской премии мира 2022 года. Инициатором его номинирования выступила вице-спикер нижней палаты польского Сейма Малгожата Госевская, сообщает Qirim.news со ссылкой на польского правозащитника Петра Хлебовича.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Другими номинантами на Нобелевскую премию мира 2022 года стали британский исследователь природы Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, кандидат на пост президента Беларуси, лидер опозиции Светлана Тихановская, Папа Римский Франциск, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кава.

Отметим, что ранее Джемилева уже номинировали на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.

Напомним, Нобелевская премия мира присуждается ежегодно лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Награда вручается с 1901 года в Осло.

Что известно о Мустафе Джемилеве?

Мустафа Джемилев — правозащитник, политзаключенный, диссидент, политический деятель, национальный лидер крымских татар. За свою политическую деятельность на протяжении 1966-1983 годов был шесть раз арестован. Имеет семь судимостей, провел 15 лет в тюрьмах и лагерях за "распространение взглядов, порочащих советский строй". В 1975-1976 годах провел 303-дневную голодовку в Омской тюрьме.

С 1991 по 2013 год был главой Меджлиса крымскотатарского народа. Несколько раз избирался народным депутатом Украины, в том числе от Народного Руха Украины. С августа 2019 года — народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва фракции "Европейская солидарность".

Мустафа Джемилев выступает против аннексии Крыма россиянами, активно берет участие в борьбе за деоккупацию полуострова. В 2014 году ему запретили въезд в РФ на 5 лет. Также в Крыму против Джемилева возбудили уголовное дело. Национального лидера крымских татар обвиняют в незаконном "пересечении государственной границы России", "небрежном хранении огнестрельного оружия" и "незаконном приобретении и хранении боеприпасов". 3 мая 2014 года Мустафа Джемилев попытался въехать в Крым через пункт пропуска "Армянск", российские власти назвали его действия незаконным пресечением границы. Джемилеву предъявили обвинения заочно в апреле 2020 года, однако он не считает себя виновным и говорит о политическом характере преследования.