Хранение боеприпасов и пересечение границы: Следком РФ предъявил обвинение Джемилеву

В РФ считают, что Мустафа Джемилев незаконно пересек госграницу России в пункте пропуска "Армянск" 6 лет назад

Управление Следкома России в аннексированном Крыму выдвинуло лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинение в незаконном пересечении границы РФ в мае 2014 года, небрежном хранении огнестрельного оружия, которое повлекло тяжкие последствия, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Как сообщило 13 апреля "управление Следственного комитета России" в Крыму, 3 мая 2014 года "Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу России в пункте пропуска "Армянск", однако дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Крыма были пресечены сотрудниками силовых подразделений".

Второй и третий пункт обвинений касается дела сына Джемилева Хайсера. Он был задержан в Крыму в мае 2013 года, после того как в Бахчисарае смертельно ранил из карабина охранника Февзи Эдемова. Оружие хранилось в сейфе Джемилева-старшего, о местонахождении ключа знал его сын, заявили в "управлении Следкома".

В настоящее время, как сообщается на сайте Следкома, "следствием в рамках расследования данных уголовных дел во взаимодействии с правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства, а также иная противозаконная деятельность бывшего лидера "Меджлиса" на территории полуострова".

Как сказал изданию "Крым.Реалии" адвокат Николай Полозов, представляющий интересы лидера крымскотатарского народа, в деле Джемилева и главы Меджлиса Рефата Чубарова, которого в РФ подозревают в организации массовых беспорядков в Симферополе, фигурирует один и тот же следователь – Магомед Магомедов.

Как ранее сообщал Фокус: