Хранение боеприпасов и пересечение границы: Следком РФ предъявил обвинение Джемилеву
2020-04-13 19:03:00
В РФ считают, что Мустафа Джемилев незаконно пересек госграницу России в пункте пропуска "Армянск" 6 лет назад
Управление Следкома России в аннексированном Крыму выдвинуло лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинение в незаконном пересечении границы РФ в мае 2014 года, небрежном хранении огнестрельного оружия, которое повлекло тяжкие последствия, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Как сообщило 13 апреля "управление Следственного комитета России" в Крыму, 3 мая 2014 года "Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу России в пункте пропуска "Армянск", однако дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Крыма были пресечены сотрудниками силовых подразделений".
Второй и третий пункт обвинений касается дела сына Джемилева Хайсера. Он был задержан в Крыму в мае 2013 года, после того как в Бахчисарае смертельно ранил из карабина охранника Февзи Эдемова. Оружие хранилось в сейфе Джемилева-старшего, о местонахождении ключа знал его сын, заявили в "управлении Следкома".
В настоящее время, как сообщается на сайте Следкома, "следствием в рамках расследования данных уголовных дел во взаимодействии с правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства, а также иная противозаконная деятельность бывшего лидера "Меджлиса" на территории полуострова".
Как сказал изданию "Крым.Реалии" адвокат Николай Полозов, представляющий интересы лидера крымскотатарского народа, в деле Джемилева и главы Меджлиса Рефата Чубарова, которого в РФ подозревают в организации массовых беспорядков в Симферополе, фигурирует один и тот же следователь – Магомед Магомедов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2014 году Джемилеву запретили въезд в Россию до 2019 года. В прошлом году сообщалось, что Джемилев не может попасть на территорию оккупированного Крыма, несмотря на завершение действия пятилетнего запрета на въезд, который ввели российские власти.
- Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства 44-летнего строителя Февзи Эдемова во дворе дома Джемилевых в Бахчисарае. Тот погиб от выстрела в голову. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности. После оккупации Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново, несмотря на то, что Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи.
- В итоге в 2015 году Краснодарский краевой суд приговорил к 5 годам колонии общего режима Хайсера, признанного виновным в случайной гибели человека.
- 25 ноября 2016 года Хайсера Джемилева освободили из российской колонии.