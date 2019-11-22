В Киеве построят самую большую мечеть в Украине, – Джемилев

В здание смогут разместиться около 5000 верующих

В центре украинской столицы крымскотатарская община при содействии Турции построит мечеть на 5000 мест.

Об этом заявил народный депутат Мустафа Джемилев в эфире ATR.

По его словам, участок стоимостью около 5 миллионов долларов уже выделен, а также готов проект строительства.

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"Были небольшие разногласия. Турция настаивала: вы, мол, планируете мечеть на 10 тысяч человек, однако в Киеве нет такого сообщества. Мы отвечали: "Но это мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман". В конце концов договорились строить мечеть на 5 тысяч верующих. И даже это будет самой большой мечетью в Украине", – сказал Джемилев.

Как ранее сообщал Фокус:

В настоящее время в Киеве работает одна крупная мечеть Ар-Рахма, открытая в 2011 году. Она рассчитана на 2000 верующих.

В Стамбуле завершается строительство мечети Чамлиджа – крупнейшего мусульманского храма в Европе, который будет видно с любой точки города.