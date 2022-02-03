Польща висунула Мустафу Джемілєва номінантом на Нобелівську премію миру

Іншими кандидатами на Нобелівську премію миру 2022 року стали британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров'я, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та Папа Римський Франциск.

Польща висунула лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року. Ініціаторкою його номінування виступила віцеспікерка нижньої палати польського Сейму Малгожата Госєвська, повідомляє Qirim.news із посиланням на польського правозахисника Петра Хлєбовича.

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Іншими номінантами на Нобелівську премію миру 2022 року стали британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров'я, кандидатка на пост президента Білорусі, лідерка опозиції Світлана Тихановська, Папа Римський Франциск, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кава.

Зазначимо, що раніше Джемілєва вже номінували на Нобелівську премію миру у 2009, 2011 та 2015 роках.

Нагадаємо, Нобелівська премія миру присуджується щорічно особам і організаціям, які зробили видатний внесок у зміцнення миру. Нагорода вручається з 1901 року в Осло.

Що відомо про Мустафу Джемілєва?

Мустафа Джемілєв – правозахисник, політв'язень, дисидент, політичний діяч, національний лідер кримських татар. За свою політичну діяльність протягом 1966-1983 років був шість разів заарештований. Має сім судимостей, провів 15 років у в'язницях і таборах за "поширення поглядів, що ганьблять радянський лад". У 1975-1976 роках провів 303-денне голодування в Омській в'язниці.

Із 1991 по 2013 рік був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Декілька разів обирався народним депутатом України, у тому числі від Народного Руху України. Із серпня 2019 року – народний депутат Верховної Ради України IX скликання фракції "Європейська солідарність".

Мустафа Джемілєв виступає проти анексії Криму росіянами, активно бере участь у боротьбі за деокупацію півострова. 2014 року йому заборонили в'їзд до РФ на 5 років. Також у Криму проти Джемілєва порушили кримінальну справу. Національного лідера кримських татар звинувачують у незаконному "перетині державного кордону Росії", "недбалому зберіганні вогнепальної зброї" та "незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів". Із травня 2014 року Мустафа Джемілєв спробував в'їхати в Крим через пункт пропуску "Армянськ", російська влада назвала його дії незаконним перетином кордону. Джемілєва звинуватили заочно у квітні 2020 року, проте він не вважає себе винним і говорить про політичний характер переслідування.