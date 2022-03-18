Актриса Эми Шумер предложила президенту Зеленскому принять участие в церемонии "Оскар"

Впрочем, судя по всему, президент Украины ей ответ не дал

Американская актриса и стенд-ап комик Эми Шумер рассказала на шоу своей коллеги Дрю Бэрримор, что предложила включить украинского президента Владимира Зеленского в программу церемонии вручения премии "Оскар". Об этом пишет Daily Mail.

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Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс станут ведущими "Оскара" после долгого перерыва, когда церемония и вовсе обходилась без ведущих.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, весь мир узнал о происходящем. В эфир Netflix в США даже пришлось вернуть телесериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил главную роль.

[ + – ] Эми Шумер на шоу Дрю Бэрримор Фото: Скриншот

Так что Эми Шумер решила привлечь внимание к войне в Украине еще и включив Зеленского во время церемонии.

"Я думаю, что это отличная возможность, по крайней мере, прокомментировать пару вещей. У меня есть несколько шуток, которые подчеркивают текущее состояние. Я имею в виду, что происходит так много ужасных вещей, что трудно сосредоточиться на какой-то из них. На самом деле я предложила эту идею продюсерам, я хотела найти способ подключить Зеленского по спутнику, или сделать видеозапись, просто потому что "Оскар" ведь смотрят многие", — объяснила свое решение актриса.

Эми не уточнила, восприняли ли продюсеры ее предложение связаться с президентом Украины всерьез. И ответил ли ей что-то сам Зеленский.

Напомним, днем ранее бывшие и действующие европейские политики выдвинули украинцев и президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. "Миллионы семей живут в страхе, их домам угрожают бомбардировки и армия захватчика. Мы – свидетели мужества народа Украины, который противостоит в войне с РФ", – говорится в заявлении.