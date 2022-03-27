Шон Пенн требует выступления Зеленского на церемонии "Оскар"

Актер призвал Американскую киноакадемию одуматься и поддержать Украину, а если этого не случиться, Шон Пенн попросил участников церемонии байкотировать "Оскар"

В интервью CNN голливудский актер и кинорежиссер Шон Пенн заявил, что готов расплавить собственные статуэтки "Оскар", если Американская киноакадемия не разрешит Владимиру Зеленскому выступить на церемонии награждения, и призвал участников церемонии байкотировать мероприятие.

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"Если Академия решит этого не делать, если ведущие решат не поддерживать Украину, которая принимает за нас пули и бомбы вместе с украинскими детьми, то я думаю, каждый из этих людей и их действия будут выглядеть самым непристойным моментом во всей истории Голливуда", — сказал актер.

"Что касается меня: если это произойдет, то, вернувшись [в США], я публично расплавлю свои статуэтки", — добавил Пенн.

О том, что Владимир Зеленский может выступить на церемонии награждения по видеосвязи или в записе писал американский таблоид The New York Post. До сих пор неясно, согласилась ли Американская киноакадемия предоставить ему такую возможность. По информации обладателя двух "Оскаров" Шона Пенна, Зеленскому могли отказать.

Напомним, 94-я церемония вручения "Оскар" пройдет в ночь на 28 марта.

Как писал ранее Фокус, Шон Пенн снимает в Украине документальный фильм о войне на Донбассе, поэтому в ноябре 2021 года он посетил Приазовье, где общался с украинскими военными. Второй раз кинорежиссер приехал в Украину незадолго до начала полномасшабной вторжения российских военных и встречался с президентом Владимиром Зеленским как накануне, так и на следующей день после начала войны. Сейчас в целях собственной безопасности Шон Пенн находится в Варшаве.

Фокус также сообщал, что актриса Эми Шумер, ставшая ведущей Оскара в 2022 году, предложила включить украинского президента Владимира Зеленского в программу церемонии вручения премии "Оскар". По мнению Шумер, это помогло бы привлечь внимания миллионов людей во всем мире к войне в Украине.