Шон Пенн рассказал о своей встрече с президентом Владимиром Зеленским

Известный американский актер отметил, что был "впечатлен и тронут" украинским президентом

Лауреат премии "Оскар" Шон Пенн прибыл в Украину незадолго до начала войны с Россией, и встречался с президентом Владимиром Зеленским накануне вторжения российских войск, а также день спустя. О свои впечатлениях он рассказал корреспонденту CNN Андерсону Куперу.

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Звезда фильма "Харви Милк" рассказал в интервью, что встреча с украинским президентом поразила его.

"Смелость, достоинство и… любовь, которая исходит от человека. И то, как он объединил страну… Это был невероятный момент. Я был безгранично впечатлен и тронут им и обеспокоен за него и за Украину" — описывает Зеленского Пенн.

Актер считает, что Владимир Зеленский был рожден для того, чтобы объединить Украину. Актер счастлив, что он стал свидетелем "рождения чего-то нового для современного мира".

[ + – ] Шон Пенн на брифинге в Офисе президента в Киеве Фото: Офис президента

Пенн сообщил, что США и американцы должны инвестировать и активно помогать Украине и поддерживать Зеленского.

"Иначе я не уверен, что у нас останется память об Америке, которой мы мечтаем стать" — добавил артист.

По мнению Шона Пенна, война между Украиной и РФ закончится не скоро, поскольку Украина – это "страна отчаянных людей".

Актер уже создал собственную благотворительную организацию для помощи украинцам Community Organized Relief Effort (CORE). Сейчас организация работает в Польше на украинской границе, но часть сотрудников остается в Украине.

Пенн также осудил президента России Владимира Путина. "Это — жестокая ошибка Владимира Путина, он отнимает человеческие жизни, разбивает сердца. Если он не уступит, то совершит ужаснейшую ошибку для всего человечества", — резюмировал актер.

Из Украины голливудский актер выехал через Польшу вместе со своей съемочной группой. 28 февраля они оставили свою машину и последние несколько километров преодолели пешком.

[ + – ] Шон Пенн у украино-польской границы Фото: Twitter Sean Penn

"Мы с двумя коллегами прошли несколько миль (1 миля – 1,6 км, — ред.) до границы с Польшей, бросив машину на обочине дороги. Почти все автомобили на этой фотографии перевозят только женщин и детей, большинство из них без каких-либо признаков багажа, и машина является их единственной ценностью", — написал Пенн и добавил фото.

Напомним, что этот кинорежиссер ранее уже приезжал в Украину. Пенн снимает документальный фильм о войне на Донбассе, и поэтому в ноябре 2021 года артист посетил Приазовье и пообщался с украинскими военными. Также режиссер прошелся Киевом, и побывал на месте расстрела Небесной сотни.

Впрочем, это не первый раз, когда Шон Пенн отправляется в горячую точку. Он ранее посещал Ирак во время войны, помогал жертвам урагана "Катрина" в Новом Орлеане. Также он встречался с печально знаменитым наркобароном Хоакином Гусманом Лоэра по прозвищу "Эль Чапо".

В Украину он приезжал в прошлом году. Шон Пенн снимал документальный фильм о войне на Донбассе, и в прошлом году ездил на Донбасс и встречался с украинскими военными.