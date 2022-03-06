Шон Пенн розповів про свою зустріч із президентом Володимиром Зеленським
Відомий американський актор зазначив, що був "вражений і зворушений" українським президентом.
Лауреат премії "Оскар" Шон Пенн прибув в Україну незадовго до початку війни з Росією, і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським напередодні вторгнення російських військ, а також через день. Про свої враження він розповів кореспондентові CNN Андерсону Куперу.
Зірка фільму "Гарві Мілк" розповів в інтерв'ю, що зустріч з українським президентом вразила його.
"Сміливість, гідність і... кохання, яке походить від людини. І те, як він об'єднав країну... Це був неймовірний момент. Я був безмежно вражений і зворушений ним і стурбований за нього та за Україну", — описує Зеленського Пенн.
Актор вважає, що Володимир Зеленський був народжений для того, щоб об'єднати Україну. Актор щасливий, що він став свідком "народження чогось нового для сучасного світу".
Пенн повідомив, що США й американці мають інвестувати й активно допомагати Україні та підтримувати Зеленського.
"Інакше я не впевнений, що в нас залишиться пам'ять про Америку, якою ми мріємо стати", — додав артист.
На думку Шона Пенна, війна між Україною та РФ закінчиться не скоро, оскільки Україна — це "країна відчайдушних людей".
Актор уже створив свою благодійну організацію для допомоги українцям Community Organized Relief Effort (CORE). Наразі організація працює у Польщі на українському кордоні, але частина працівників залишається в Україні.
Пенн також засудив президента Росії Володимира Путіна. "Це — жорстока помилка Володимира Путіна, він забирає людські життя, розбиває серця. Якщо він не поступиться, то припуститься найжахливішої помилки для всього людства", — резюмував актор.
З України голлівудський актор виїхав через Польщу разом із своєю знімальною групою. 28 лютого вони залишили свою машину й останні кілька кілометрів подолали пішки.
"Ми з двома колегами пройшли кілька миль (1 миля — 1,6 км, — ред.) до кордону з Польщею, кинувши машину на узбіччі дороги. Майже всі автомобілі на цьому фото перевозять лише жінок і дітей, більшість із них без яких-небудь ознак багажу, і машина є їхньою єдиною цінністю", — написав Пенн і додав фото.
Нагадаємо, що цей кінорежисер раніше вже приїжджав до України. Пенн знімає документальний фільм про війну на Донбасі, і тому в листопаді 2021 року артист відвідав Приазов'я та поспілкувався з українськими військовими. Також режисер пройшовся Києвом і побував на місці розстрілу Небесної сотні.
Утім, це не вперше, коли Шон Пенн вирушає в гарячу точку. Він раніше відвідував Ірак під час війни, допомагав жертвам урагану "Катріна" у Новому Орлеані. Також він зустрічався із сумнозвісним наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера на прізвисько "Ель Чапо".
В Україну він приїжджав минулого року. Шон Пенн знімав документальний фільм про війну на Донбасі, і минулого року їздив на Донбас і зустрічався з українськими військовими.