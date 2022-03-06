Шон Пенн розповів про свою зустріч із президентом Володимиром Зеленським

Відомий американський актор зазначив, що був "вражений і зворушений" українським президентом.

Лауреат премії "Оскар" Шон Пенн прибув в Україну незадовго до початку війни з Росією, і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським напередодні вторгнення російських військ, а також через день. Про свої враження він розповів кореспондентові CNN Андерсону Куперу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Зірка фільму "Гарві Мілк" розповів в інтерв'ю, що зустріч з українським президентом вразила його.

"Сміливість, гідність і... кохання, яке походить від людини. І те, як він об'єднав країну... Це був неймовірний момент. Я був безмежно вражений і зворушений ним і стурбований за нього та за Україну", — описує Зеленського Пенн.

Актор вважає, що Володимир Зеленський був народжений для того, щоб об'єднати Україну. Актор щасливий, що він став свідком "народження чогось нового для сучасного світу".

[ + – ] Шон Пенн на брифінгу в Офісі президента в Києві Фото: Офис президента

Пенн повідомив, що США й американці мають інвестувати й активно допомагати Україні та підтримувати Зеленського.

"Інакше я не впевнений, що в нас залишиться пам'ять про Америку, якою ми мріємо стати", — додав артист.

На думку Шона Пенна, війна між Україною та РФ закінчиться не скоро, оскільки Україна — це "країна відчайдушних людей".

Актор уже створив свою благодійну організацію для допомоги українцям Community Organized Relief Effort (CORE). Наразі організація працює у Польщі на українському кордоні, але частина працівників залишається в Україні.

Пенн також засудив президента Росії Володимира Путіна. "Це — жорстока помилка Володимира Путіна, він забирає людські життя, розбиває серця. Якщо він не поступиться, то припуститься найжахливішої помилки для всього людства", — резюмував актор.

З України голлівудський актор виїхав через Польщу разом із своєю знімальною групою. 28 лютого вони залишили свою машину й останні кілька кілометрів подолали пішки.

[ + – ] Шон Пенн біля українсько-польського кордону Фото: Twitter Sean Penn

"Ми з двома колегами пройшли кілька миль (1 миля — 1,6 км, — ред.) до кордону з Польщею, кинувши машину на узбіччі дороги. Майже всі автомобілі на цьому фото перевозять лише жінок і дітей, більшість із них без яких-небудь ознак багажу, і машина є їхньою єдиною цінністю", — написав Пенн і додав фото.

Нагадаємо, що цей кінорежисер раніше вже приїжджав до України. Пенн знімає документальний фільм про війну на Донбасі, і тому в листопаді 2021 року артист відвідав Приазов'я та поспілкувався з українськими військовими. Також режисер пройшовся Києвом і побував на місці розстрілу Небесної сотні.

Утім, це не вперше, коли Шон Пенн вирушає в гарячу точку. Він раніше відвідував Ірак під час війни, допомагав жертвам урагану "Катріна" у Новому Орлеані. Також він зустрічався із сумнозвісним наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера на прізвисько "Ель Чапо".

В Україну він приїжджав минулого року. Шон Пенн знімав документальний фільм про війну на Донбасі, і минулого року їздив на Донбас і зустрічався з українськими військовими.