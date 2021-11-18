Шон Пенн зустрівся з українськими захисниками на Донеччині (фото)

Американська знімальна група на чолі з актором була щиро здивована тим, як багато жінок служать у лавах ЗСУ та захищають Україну на передовій.

61-річний американський режисер і актор, лауреат двох премій "Оскар" Шон Пенн, який нещодавно прилетів до України, щоб зняти документальний фільм про нашу країну, побував на передовій, де поспілкувався з воїнами, які протистоять російській агресії, повідомляється на сторінці ООС у Facebook .

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Як зазначається в публікації, у співпраці з українським продюсерським гуртом Пенн планує показати події, які зараз відбуваються в Україні:

"Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один із населених пунктів Приазов'я, який найбільше відчув на собі всю силу "братського" кохання прихильників кремлівської експансії".

[ + – ] Шон Пенн на передовій

Один із найтитулованіших акторів і режисер поговорив із воїнами, які в складі одного з підрозділів ЗСУ протистоять ворогові.

"Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців – жінки, які не просто служать у лавах Збройних Сил України, а нарівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення", – зазначили в пресцентрі ООС.

Декількома днями раніше Пенн побував на Інститутській у Києві, де відвідав Алею Героїв Небесної Сотні, а також поговорив із учасниками тих подій. Деталі сценарію фільму, як і самі зйомки, тримають у таємниці, а всіх, хто задіяний у фільмі, просять дотримуватися конфіденційності.