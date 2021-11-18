Шон Пенн зустрівся з українськими захисниками на Донеччині (фото)
Американська знімальна група на чолі з актором була щиро здивована тим, як багато жінок служать у лавах ЗСУ та захищають Україну на передовій.
61-річний американський режисер і актор, лауреат двох премій "Оскар" Шон Пенн, який нещодавно прилетів до України, щоб зняти документальний фільм про нашу країну, побував на передовій, де поспілкувався з воїнами, які протистоять російській агресії, повідомляється на сторінці ООС у Facebook .
Як зазначається в публікації, у співпраці з українським продюсерським гуртом Пенн планує показати події, які зараз відбуваються в Україні:
"Побачити на власні очі наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один із населених пунктів Приазов'я, який найбільше відчув на собі всю силу "братського" кохання прихильників кремлівської експансії".
Один із найтитулованіших акторів і режисер поговорив із воїнами, які в складі одного з підрозділів ЗСУ протистоять ворогові.
"Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців – жінки, які не просто служать у лавах Збройних Сил України, а нарівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення", – зазначили в пресцентрі ООС.
Декількома днями раніше Пенн побував на Інститутській у Києві, де відвідав Алею Героїв Небесної Сотні, а також поговорив із учасниками тих подій. Деталі сценарію фільму, як і самі зйомки, тримають у таємниці, а всіх, хто задіяний у фільмі, просять дотримуватися конфіденційності.