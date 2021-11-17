Колишній чоловік Мадонни Шон Пенн прилетів до України знімати фільм про Майдан (фото, відео)

Шон Пенн уже побував на Алеї Героїв Небесної Сотні, поспілкувався із засновником мережі ресторанів Pizza Veterano Леонідом Остальцевим, а тепер планує поїхати до зони ООС.

61-річний американський оскароносний актор і режисер Шон Пенн прилетів до України для зйомок документальної стрічки про Майдан, розповів на своїй сторінці у Facebook голова Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

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"Несподіванкою було зустріти відомого голлівудського актора, режисера, сценариста та продюсера Шона Пенна на Алеї Героїв Небесної Сотні. Запросив його вдарити у Дзвін Гідності. Власник кількох "Оскарів" і агностик запитав, а що це означає. Пояснив, що так ми вшановуємо своїх Героїв, засвідчуємо повагу та пам'ять про них у день їхнього народження, як-от Віталія Васільцова сьогодні. Пан Пенн замислився на мить і вдарив у Дзвін тричі", — пише Пошивайло.

За його словами, Пенн захоплюється відвагою борців за волю.

"Свого часу він відвідав країни "арабської весни", а нині вперше прибув до України, щоб зняти документальний фільм про Майдан. Пообіцяв приїхати на відкриття Національного музею Революції Гідності", – повідомив автор публікації.

Про те, що американський актор і режисер у Києві, раніше розповів і засновник мережі ресторанів "Pizza Veterano" Леонід Остальцев, Із яким Пенн записував інтерв'ю.

"У нас Шон Пенн. А як ваш понеділок?" — підписав Остальцев у Instagram селфі зі знаменитістю.

[ + – ] Леонід Остальцев дав інетрв'ю Шону Пенну Фото: leonid_ostaltsev/Instagram

Як повідомляє "ТСН", зйомки фільму максимально засекречені й членам знімальної групи заборонено розголошувати деталі. На Алеї Героїв американець узяв інтерв'ю на місці розстрілів, і тих, хто розмовляв із ним, також попросили дотримуватися конфіденційності.

[ + – ] Шон Пенн на Інститутській

Надалі Шон Пенн планує відвідати Маріуполь, а також зону ООС.

[ + – ] Деталі зйомок документального фільму тримають у секреті

Шонн Пенн – лауреат двох премій "Оскар" за головні ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Харві Мілк", а також один із найтитулованіших акторів сучасності, призер трьох найбільших кінофестивалів світу — Каннського, Венеційського (двічі) та Берлінського.

Режисерська робота Пенна, роуд-муві "У диких умовах", за основу якого була взята біографія заможної людини, яка добровільно перетворилася на самітника та померла від виснаження, була удостоєна 14 номінацій і призів.

У 2021 році на фестивалі Канн Шон Пенн представив як режисер драму "Фальшивомонетник", де виконав головну роль, а також задіяв у стрічці своїх дітей Ділан і Хоппера. На прем'єрі він з'явився з дочкою.

Що стосується особистого життя актора, то в 1985 році він одружився з поп-королевою Мадонною, а пізніше зіграв із нею в одному з найневдаліших фільмів у своїй творчій кар'єрі "Шанхайський сюрприз". Сімейне життя проходило в скандалах, розставаннях і примиреннях, проте через чотири роки шлюб пари остаточно розпався.

[ + – ] Молоді Мадонна та Шонн Пенн – крайні праворуч

Його другою дружиною стала актриса Робін Райт, яка народила йому сина та доньку, однак і цей союз не був останнім: вони розлучилися після 14 років шлюбу.

Серед інших пасій актора – Шарліз Терон, прийомного сина якої він усиновив, та Лейла Джордж, дочка актора Вінсента Д'Онофріо. Дівчина молодша за старшу дочку актора всього на рік. У липні минулого року пара узаконила свої стосунки, проте вже в жовтні 2021-го Лейла подала на розлучення.