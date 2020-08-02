Роман Шона Пенна (1960 г.р.) и Лейлы Джордж (1992г.р.) длится с 2016 года, но пара редко появлялась на публике.

59-летний голливудский актер Шон Пенн после двух разводов решился на третий брак и тайно женился на 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж.

Об этом сообщила жена Майка Медавоя, Ирен на своей странице в Instagram. Однако сейчас эта публикация уже не доступна.

Как передает BAZAAR, Ирен написала в этом посте следующее: "Мы так счастливы за Лейлу Джордж и Шона Пенна, которые только что поженились. Мы любим вас. Спасибо вам за то, что стали нам как семья. Мы на седьмом небе! Это большое счастье – найти истинного партнера, настоящую любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам было суждено быть вместе".

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"О романе Пенна и Джордж стало известно осенью 2016 года. Пара крайне редко появляется вместе на публике. К слову, старшая дочь актера – Дилан Пенн – старше его молодой супруги всего на год. Для Шона Пенна это уже третий брак. Ранее он был женат на Мадонне и Робин Райт".

Отец Лейлы на год старше ее супруга. Как известно, до знакомства с Лейлой Шон был помолвлен с Шарлиз Терон, а также встречался с актрисами Минкой Келли и Эммануэль Вожье.

Напомним, год тому Леонардо ДиКаприо и Шон Пенн сходили на двойное свидание в Италии, на котором Шон Пенн был с Лейлой Джордж.