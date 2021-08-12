Шон Пенн з'явився на червоній доріжці в супроводі старшої дочки

У новому фільмі Пенна його дочка Ділан зіграла головну жіночу роль.

60-річний американський актор і режисер з'явився на передпрем'єрному показі свого нового фільму "День прапора" в Лос-Анджелесі з 30-річною дочкою Ділан, повідомляє Mail Online.

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На заході він був в атласному синьому бомбері, чорній футболці та джинсах, а ось його дочка мала в прямому сенсі слова блискучий вигяд, вибравши для виходу в світ сріблясте плаття, розшите паєтками, з бахромою на рукавах і спідниці. Образ вона доповнила срібними туфлями з відкритим носком і довгими сережками. Своє світле волосся дівчина зібрала у високий хвіст, а рожева помада, ледь помітні рум'яна та легка підводка для очей підкреслили її природну красу.

Навіть позуючи поруч зі своїм знаменитим батьком, Ділан, чиєю матір'ю є актриса Робін Райт, відвернула увагу публіки від актора.

На прем'єрі Ділан стояла разом із батьком на сцені, де до них приєдналася канадська актриса українського походження Кетрін Винник, яка зіграла в картині одну з ролей. Відзначається, що в залі не було нової дружини Пенна, 29-річної Лейли Джордж.

[ + – ] Ділан Пенн, Шон Пенн і Кетрін Винник Фото: Getty Images

Крім режисури фільму, Шон грає в "Дні прапора" Джона Фогеля, привабливого персонажа, який намагається дати своїй дочці Дженніфер, яку відіграє Ділан, все найкраще.

Однак те, що починається як сімейна драма, перетворюється в територію трилерів після того, як з'ясовується, що Джон — людина, яка живе подвійним життям. Він — один із найвідоміших фальшивомонетників в історії США, а також грабіжник і шахрай. Ставши дорослою, Дженніфер доводиться боротися, щоб знайти свій власний життєвий шлях, долаючи злочини свого батька.

[ + – ] Фільм "День прапора" був погано зустрінутий критиками

Прем'єра картини відбулася минулого місяця на Каннському кінофестивалі. Критики зустріли її дуже прохолодно, розкритикувавши претензійну режисуру та дуже слабку гру Ділан. Фільм став лідером антирейтингу журі Screen International, а від повного провалу його врятувала тільки акторська гра Шона Пенна.

На широкі екрани картина виходить 20 серпня.

Нагадаємо, Шон Пенн після двох розлучень зважився на третій шлюб і таємно одружився з австралійською актрисою Лейлою Джордж. Церемонія одруження пройшла з дотриманням усіх антиковідних обмежень.

Крім Ділан, в актора також є 28-річний син Гоппер. Обох дітей дворазовому володарю "Оскара" народила актриса Робін Райт.