Шон Пенн появился на красной дорожке в сопровождении старшей дочери

В новом фильме Пенна его дочь Дилан сыграла главную женскую роль.

60-летний американский актер и режиссер появился на предпремьерном показе своего нового фильма "День флага" в Лос-Анджелесе с 30-летней дочерью Дилан, сообщает Mail Online.

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На мероприятии он был в атласном синем бомбере, черной футболке и джинсах, а вот его дочь выглядела в прямом смысле слова блестяще, выбрав для выхода в свет серебристое платье, расшитое пайетками, с бахромой на рукавах и юбке. Образ она дополнила серебряными туфлями с открытым носком и длинными серьгами. Свои светлые волосы девушка собрала в высокий хвост, а розовая помада, едва заметные румяна и легкая подводка для глаз подчеркнули ее естественную красоту.

Даже позируя рядом со своим знаменитым отцом, Дилан, чьей матерью является актриса Робин Райт, отвлекла внимание публики от актера.

На премьере Дилан стояла вместе с отцом на сцене, где к ним присоединилась канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, сыгравшая в картине одну из ролей. Отмечается, что в зале не было новой жены Пенна, 29-летней Лейлы Джордж.

[ + – ] Дилан Пенн, Шон Пенн и Кэтрин Винник Фото: Getty Images

Помимо режиссуры фильма, Шон играет в "Дне флага" Джона Фогеля, притягательного персонажа, который старается дать своей дочери Дженнифер, которую играет Дилан, все самое лучшее.

Однако то, что начинается как семейная драма, превращается в территорию триллеров после того, как выясняется, что Джон – человек, живущий двойной жизнью. Он – один из самых известных фальшивомонетчиков в истории США, а также грабитель и мошенник. Став взрослой, Дженнифер приходится бороться, чтобы найти свой собственный жизненный путь, преодолевая преступления своего отца.

[ + – ] Фильм "День флага" был плохо встречен критиками

Премьера картины состоялась в прошлом месяце на Каннском кинофестивале. Критики встретили ее очень прохладно, раскритиковав претенциозную режиссуру и очень слабую игру Дилан. Фильм стал лидером антирейтинга жюри Screen International, а от полного провала его спасла только актерская игра Шона Пенна.

На широкие экраны картина выходит 20 августа.

Напомним, Шон Пенн после двух разводов решился на третий брак и тайно женился на австралийской актрисе Лейле Джордж. Церемония бракосочетания прошла с соблюдением всех антиковидных предписаний.

Кроме Дилан, у актера также есть 28-летний сын Хоппер. Обоих детей двукратному обладателю "Оскара" родила актриса Робин Райт.