Бывший муж Мадонны Шон Пенн прилетел в Украину снимать фильм о Майдане (фото, видео)

Шон Пенн уже побывал на Аллее Героев Небесной Сотни, пообщался с основателем сети ресторанов "Pizza Veterano" Леонидом Остальцевым, а теперь планирует поехать в зону ООС.

61-летний американский оскароносный актер и режиссер Шон Пенн прилетел в Украину для съемок документальной ленты о Майдане, рассказал на своей странице в Facebook глава Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

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"Неожиданностью было встретить известного голливудского актера, режиссера, сценариста и продюсера Шона Пенна на Аллее Героев Небесной Сотни. Пригласил его ударить в Колокол Достоинства. Обладатель нескольких "Оскаров" и агностик спросил, а что это значит. Объяснил, что так мы чествуем своих Героев, свидетельствуем уважение и память о них в день их рождения, как вот Виталия Васильцова сегодня. Господин Пенн задумался на мгновение и ударил в Колокол трижды", – пишет Пошивайло.

По его словам, Пенн восхищается отвагой борцов за свободу.

"В свое время он посетил страны "арабской весны", а ныне впервые прибыл в Украину, чтобы снять документальный фильм о Майдане. Пообещал приехать на открытие Национального музея Революции Достоинства", – сообщил автор публикации.

О том, что американский актер и режиссер в Киеве, ранее рассказал и основатель сети ресторанов "Pizza Veterano" Леонид Остальцев, с которым Пенн записывал интервью.

"У нас Шон Пенн. А как ваш понедельник?", – подписал Остальцев в Instagram селфи со знаменитостью.

[ + – ] Леонид Остальцев дал инетрвью Шону Пенну Фото: leonid_ostaltsev/Instagram

Как сообщает "ТСН", съемки фильма максимально засекречены, и членам съемочной группы запрещено разглашать детали. На Аллее Героев американец взял интервью на месте расстрелов, и тех, кто разговаривал с ним, также попросили соблюдать конфиденциальность.

[ + – ] Шон Пенн на Институтской

В дальнейшем Шон Пенн планирует посетить Мариуполь, а также зону ООС.

[ + – ] Детали съемок документального фильма держатся в секрете

Шонн Пенн – лауреат двух премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк", а также один из самых титулованных актеров современности, призер трех крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского.

Режиссерская работа Пенна, роуд-муви "В диких условиях", за основу которого была взята биография состоятельного человека, добровольно превратившегося в отшельника и умершего от истощения, была удостоена 14 номинаций и призов.

В 2021 году на Каннском фестивале Шон Пенн представил как режиссер драму "Фальшивомонетчик", где исполнил главную роль, а также задействовал в ленте своих детей Дилан и Хоппера. На премьере картины он появился с дочерью.

Что касается личной жизни актера, то в 1985 году он женился на поп-королеве Мадонне, а позже сыграл с ней в одном из самых неудачных фильмов в своей творческой карьере "Шанхайский сюрприз". Семейная жизнь проходила в скандалах, расставаниях и примирениях, однако спустя четыре года брак пары окончательно распался.

[ + – ] Молодые Мадонна и Шонн Пенн – крайние справа

Его второй женой стала актриса Робин Райт, родившая ему сына и дочь, однако и этот союз не был последним: они развелись после 14 лет брака.

Среди других пассий актера – Шарлиз Терон, приемного сына которой он усыновил, и Лейла Джордж, дочь актера Винсента Д’Онофрио. Девушка младше старшей дочери актера всего на год. В июле прошлого года пара узаконила свои отношения, однако уже в октябре 2021-го Лейла подала на развод.