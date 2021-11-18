Шон Пенн встретился с украинскими защитниками на Донбассе (фото)
Американская съемочная группа во главе с актером была искренне удивлена тем, как много женщин служат в рядах ВСУ и защищают Украину на передовой.
61-летний американский режиссер и актер, лауреат двух премий "Оскар" Шон Пенн, который недавно прилетел в Украину, чтобы снять документальный фильм о нашей стране, побывал на передовой, где пообщался с воинами, противостоящими российской агрессии, сообщается на странице ООС в Facebook.
Как отмечается в публикации, в сотрудничестве с украинской продюсерской группой Пенн планирует показать события, которые сейчас происходят в Украине:
"Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии".
Один из самых титулованных актеров и режиссер поговорил с воинами, которые в составе одного из подразделений ВСУ противостоят врагу.
"Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих — женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", – отметили в пресс-центре ООС.
Несколькими днями ранее Пенн побывал на Институтской в Киеве, где посетил Аллею Героев Небесной Сотни, а также поговорил с участниками тех событий. Детали сценария фильма, как и сами съемки держаться в тайне, а всех, кто задействован в фильме, просят придерживаться конфиденциальности.