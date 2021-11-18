Шон Пенн встретился с украинскими защитниками на Донбассе (фото)

Американская съемочная группа во главе с актером была искренне удивлена тем, как много женщин служат в рядах ВСУ и защищают Украину на передовой.

61-летний американский режиссер и актер, лауреат двух премий "Оскар" Шон Пенн, который недавно прилетел в Украину, чтобы снять документальный фильм о нашей стране, побывал на передовой, где пообщался с воинами, противостоящими российской агрессии, сообщается на странице ООС в Facebook.

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Как отмечается в публикации, в сотрудничестве с украинской продюсерской группой Пенн планирует показать события, которые сейчас происходят в Украине:

"Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии".

[ + – ] Шон Пенн на передовой

Один из самых титулованных актеров и режиссер поговорил с воинами, которые в составе одного из подразделений ВСУ противостоят врагу.

"Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих — женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", – отметили в пресс-центре ООС.

Несколькими днями ранее Пенн побывал на Институтской в Киеве, где посетил Аллею Героев Небесной Сотни, а также поговорил с участниками тех событий. Детали сценария фильма, как и сами съемки держаться в тайне, а всех, кто задействован в фильме, просят придерживаться конфиденциальности.