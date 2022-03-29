Премія "Оскар" 2022. Солідарність з Україною, бійка Вілла Сміта, найкращий фільм — CODA

Голлівудські зірки вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв війни в Україні, Вілл Сміт побився через дружину, найкращий фільм — "CODA: Дитина глухих батьків".

Церемонія кінопремії "Оскар": Україна в епіцентрі

94-а церемонія кінопремії "Оскар" запам'ятається як мінімум двома незвичайними речами. Голлівудські зірки цього року вшанували пам'ять жертв війни в Україні, розв'язаної Росією.

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Нагадаємо, напередодні актор Шон Пен, який бере активну участь у долі нашої країни, зажадав, щоб президенту України надали слово і щоб Володимир Зеленський виступив на церемонії онлайн, інакше актор "розплавить свою статуетку "Оскар".

За інформацією Daily Mail, відеозвернення Зеленського в кіноакадеміків було, але в результаті його не стали транслювати, а влаштували лише хвилину мовчання та показали ролик із зруйнованими українськими містами.

[ + – ] Голлівудські зірки вшанували пам'ять жертв війни в Україні Фото: Getty Images

Міла Куніс, яка має українське коріння, підійшовши до мікрофону, причепила до сукні жовто-синю стрічку, що символізує підтримку України. Акторка сказала: "Не можна не захоплюватися тими, хто знаходить у собі сили продовжувати боротися в неймовірній пітьмі".

Яскраво виступив на українську тему британський актор Бенедикт Камбербетч: "Жахливо бачити дітей, похованих під руїнами театру, вагітних, які постраждали в пологовому будинку. Я просто не вірю в те, що це відбувається".

[ + – ] Статуетка "Оскар" із наклейкою "Слава Україні!" Фото: Getty Images [ + – ] Зірки світового кіно прийшли на церемонію зі стрічками у кольорах українського прапора Фото: Getty Images [ + – ] Зірки світового кіно прийшли на церемонію зі стрічками у кольорах українського прапора Фото: Getty Images [ + – ] Зірки світового кіно прийшли на церемонію зі стрічками у кольорах українського прапора Фото: Getty Images [ + – ] Зірки світового кіно прийшли на церемонію зі стрічками у кольорах українського прапора Фото: Getty Images [ + – ] Зірки світового кіно прийшли на церемонію зі стрічками у кольорах українського прапора Фото: Getty Images

У жовто-синіх стрічках помітили цього вечора режисерів Паоло Соррентіно, Гільєрмо дель Торо і Френсіс Коппола, з акторів: Джейсон Момоа, Джеймі Лі Кертіс і Семюел Л. Джексон.

Несмішний жарт про дружину Вілла Сміта

Актор Вілл Сміт на церемонії вручення "Оскара" вчинив бійку.

Актор Кріс Рок пожартував про надто коротку зачіску дружини Вілла — Джади Пінкетт-Сміт і порівняв її з героїнею фільму "Солдат Джейн".

"Джадо, я люблю тебе. Чекаю не дочекаюся, коли вийде "Солдат Джейн-2", — сказав Рок (як відомо, героїня цього фільму ходила голеною наголо). Сміт не став терпіти образ на адресу дружини, піднявся на сцену і вдарив Рока" в обличчя: "Не смій згадувати мою дружину у своїх брудних жартах".

[ + – ] Вілл Сміт показав, що готовий підтримувати дружину і у хворобі, і у здоров'ї Фото: Getty Images

Жарт Кріса справді був вкрай незручним: Джада змінила зачіску через алопецію — патологічне випадання волосся, у неї навіть була депресія на цьому ґрунті. Подібний гумор щодо хвороби людини – явний прокол сценаристів заходу.

Проте Вілл Сміт став не лише головним скандалістом церемонії, а й головним тріумфатором. Але про це згодом.

"Оскар 2022": кому дісталася премія за найкращий фільм

Головна премія дісталася картині "CODA: Дитина глухих батьків" — адаптації франко-бельгійської стрічки 2014 року "Сімейство Бельє".

"CODA" взяла нагороди і в номінаціях "Найкращий сценарій" та "Найкращий актор другого плану" (Трой Коцур — глухий від народження американський актор). Свою переможну промову він виголосив мовою жестів. Трой Коцур — другий в історії лауреат "Оскара", який погано чує. Першою цю нагороду в 1986 році здобула акторка Марлі Метлін, яка була партнеркою Коцура у цій же стрічці "CODA". Стрічка також відзначена в номінації "Найкращий адаптований сценарій".

"Оскар 2022": номінація "Найкращий актор"

Тут були сильні конкуренти.

Вілл Сміт — "Король Річард"

Хав'єр Бардем — "Бути Рікардо"

Бенедикт Камбербетч — "Влада пса"

Ендрю Гарфілд — "Тік-так... БУМ!"

Дензел Вашингтон — "Трагедія Макбета"

Нагорода дісталася Віллу Сміту за роль тренера та батька чемпіонок з тенісу Серени та Вінус Вільямс у біографічній драмі "Король Річард".

"Оскар 2022": номінація "Найкраща акторка"

У цій номінації за статуетку боролися:

Джессіка Честейн — "Очі Теммі Фей"

Ніколь Кідман — "Бути Рікардо"

Олівія Колман — "Незнайома дочка"

Пенелопа Крус — "Паралельні матері"

Крістен Стюарт — "Спенсер"

Премію отримала Честейн. Фільм "Очі Теммі Фей" — про долю пари телепроповідників Теммі Фей Беккер та Джима Беккера. У 1976-87 роках вони вели на американському телебаченні християнську передачу, створили потужну фінансову імперію, яка пізніше зазнала фіаско.

"Оскар 2022": номінація "Найкращий режисер"

Найкращим режисером, за версією Американської кіноакадемії, стала новозеландка Джейн Кемпіон за картину "Влада пса" — це стрічка про заплутані стосунки двох братів у Монтані у 1920-х роках.

"Дюна" — чемпіон за кількістю "Оскарів"

За кількістю виграних статуеток перемогла "Дюна": "Найкращий оператор", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий монтаж", "Найкращий оригінальний саундтрек", "Найкращий звук". На жаль, усі вони – у другорядних категоріях, хоча фільм дуже достойний.

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"Оскар 2022": номінація "Найкращий повнометражний мультфільм"

Найкращою роботою аніматорів визнали стрічку студії Disney "Енканто", де йдеться про життя незвичайної родини в Колумбії. Кожен член цього сімейства має чарівну силу, крім головної героїні – Мірабель. Але її дар – сильний характер.

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