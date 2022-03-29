Премия "Оскар" 2022. Солидарность с Украиной, драка Уилла Смита, лучший фильм — CODA

Голливудские звезды почтили минутой молчания память жертв войны в Украине, Уилл Смит подрался из-за жены, лучший фильм — "CODA: Ребенок глухих родителей".

Церемония кинопремии "Оскар": Украина в эпицентре

94-я церемония кинопремии "Оскар" запомнится, как минимум, двумя необычными вещами. Голливудские звезды в этом году почтили память жертв войны в Украине, развязанной Россией.

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Напомним, накануне актер Шон Пен, принимающий активное участие в судьбе нашей страны, потребовал, чтобы президенту Украины предоставили слово и чтобы Владимир Зеленский выступил на церемонии онлайн, не то актер "расплавит свою статуэтку "Оскар".

По информации Daily Mail, видеообращение Зеленского у киноакадемиков было, но в результате его не стали транслировать, а устроили только минуту молчания и показали ролик с разрушенными украинскими городами.

[ + – ] Голливудские звезды почтили память жертв войны в Украине Фото: Getty Images

Мила Кунис, имеющая украинские корни, подойдя к микрофону прицепила к платью желто-синюю ленточку, символизирующую поддержку Украины. Актриса сказала: "Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать сражаться в невообразимой тьме".

Ярко выступил на украинскую тему британский актер Бенедикт Камбербэтч: "Ужасно видеть детей, похороненных под руинами театра, беременных, которые пострадали в роддоме. Я просто не верю в то, что это происходит".

[ + – ] Голливуд поддерживает Украину Фото: Getty Images [ + – ] Звезды мирового кино пришли на церемонию с ленточками в цветах украинского флага Фото: Getty Images [ + – ] Звезды мирового кино пришли на церемонию с ленточками в цветах украинского флага Фото: Getty Images [ + – ] Звезды мирового кино пришли на церемонию с ленточками в цветах украинского флага Фото: Getty Images [ + – ] Звезды мирового кино пришли на церемонию с ленточками в цветах украинского флага Фото: Getty Images [ + – ] Звезды мирового кино пришли на церемонию с ленточками в цветах украинского флага Фото: Getty Images

В желто-синих ленточках были замечены в этот вечер режиссеры Паоло Соррентино, Гильермо дель Торо и Фрэнсис Коппола, из актеров: Джейсон Момоа, Джейми Ли Кертис и Сэмюэл Л. Джексон.

Не смешная шутка про жену Уилла Смита

Актер Уилл Смит на церемонии вручении "Оскара" устроил драку.

Актер Крис Рок пошутил о слишком короткой прическе супруги Уилла — Джады Пинкетт-Смит и сравнил ее с героиней фильма "Солдат Джейн".

"Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн-2", — сказал Рок (как известно, героиня этого фильма ходила бритой наголо). Смит не стал терпеть оскорблений в адрес супруги, поднялся на сцену и ударил Рока в лицо: "Не смей упоминать мою жену в своих грязных шутках".

[ + – ] Уилл Смит показал, что готов поддерживать жену и в болезни, и в здравии Фото: Getty Images

Шутка Криса действительно была крайне неловкой: Джада сменила прическу из-за алопеции — патологического выпадения волос, у нее даже была депрессия на этой почве. Подобный юмор на тему болезни человека – явный прокол сценаристов мероприятия.

Однако Уилл Смит стал не только главным скандалистом церемонии, но и главным триумфатором. Но об этом позднее.

"Оскар 2022": кому досталась премия за лучший фильм

Главная премия досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей" — адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года "Семейство Белье".

"CODA" взяла награды и в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана" (Трой Коцур — глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов. Трой Коцур — второй в истории слабослышащий лауреат "Оскара". Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая была партнершей Коцура в этой же ленте "CODA". Лента также отмечена в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

"Оскар 2022": номинация "Лучший актер"

Здесь были сильные конкуренты.

Уилл Смит — "Король Ричард"

Хавьер Бардем — "В роли Рикардо"

Бенедикт Камбербэтч — "Власть пса"

Эндрю Гарфилд — "Тик-так… БУМ!"

Дензел Вашингтон — "Трагедия Макбета"

Награда досталась Уиллу Смиту за роль тренера и отца чемпионок по теннису Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард".

"Оскар 2022": номинация "Лучшая актриса"

В этой номинации за статуэтку боролись:

Джессика Честейн — "Глаза Тэмми Фэй"

Николь Кидман — "В роли Рикардо"

Оливия Колман — "Незнакомая дочь"

Пенелопа Крус — "Параллельные матери"

Кристен Стюарт — "Спенсер"

Премию взяла Честейн. Фильм "Глаза Тэмми Фэй" — о судьбе пары телепроповедников Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, которая позднее потерпела фиаско.

"Оскар 2022": номинация "Лучший режиссер"

Лучшим режиссером по версии Американской киноакадемии стала новозеландка Джейн Кэмпион за картину "Власть пса" — это лента о запутанных отношениях двух братьев в Монтане в 1920-х годах.

"Дюна" — чемпион по количеству "Оскаров"

По количеству выигранных статуэток победила "Дюна": "Лучший оператор", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший звук". К сожалению, все они – во второстепенных категориях, хотя фильм очень достойный.

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"Оскар 2022": номинация "Лучший полнометражный мультфильм"

Лучшей работой аниматоров признали ленту студии Disney "Энканто", где речь о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый член этого семейства обладает волшебной силой, кроме главной героини – Мирабель. Но ее дар – это сильный характер.

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