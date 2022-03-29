Премия "Оскар" 2022. Солидарность с Украиной, драка Уилла Смита, лучший фильм — CODA
Голливудские звезды почтили минутой молчания память жертв войны в Украине, Уилл Смит подрался из-за жены, лучший фильм — "CODA: Ребенок глухих родителей".
Церемония кинопремии "Оскар": Украина в эпицентре
94-я церемония кинопремии "Оскар" запомнится, как минимум, двумя необычными вещами. Голливудские звезды в этом году почтили память жертв войны в Украине, развязанной Россией.
Напомним, накануне актер Шон Пен, принимающий активное участие в судьбе нашей страны, потребовал, чтобы президенту Украины предоставили слово и чтобы Владимир Зеленский выступил на церемонии онлайн, не то актер "расплавит свою статуэтку "Оскар".
По информации Daily Mail, видеообращение Зеленского у киноакадемиков было, но в результате его не стали транслировать, а устроили только минуту молчания и показали ролик с разрушенными украинскими городами.
Мила Кунис, имеющая украинские корни, подойдя к микрофону прицепила к платью желто-синюю ленточку, символизирующую поддержку Украины. Актриса сказала: "Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать сражаться в невообразимой тьме".
Ярко выступил на украинскую тему британский актер Бенедикт Камбербэтч: "Ужасно видеть детей, похороненных под руинами театра, беременных, которые пострадали в роддоме. Я просто не верю в то, что это происходит".
В желто-синих ленточках были замечены в этот вечер режиссеры Паоло Соррентино, Гильермо дель Торо и Фрэнсис Коппола, из актеров: Джейсон Момоа, Джейми Ли Кертис и Сэмюэл Л. Джексон.
Не смешная шутка про жену Уилла Смита
Актер Уилл Смит на церемонии вручении "Оскара" устроил драку.
Актер Крис Рок пошутил о слишком короткой прическе супруги Уилла — Джады Пинкетт-Смит и сравнил ее с героиней фильма "Солдат Джейн".
"Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн-2", — сказал Рок (как известно, героиня этого фильма ходила бритой наголо). Смит не стал терпеть оскорблений в адрес супруги, поднялся на сцену и ударил Рока в лицо: "Не смей упоминать мою жену в своих грязных шутках".
Шутка Криса действительно была крайне неловкой: Джада сменила прическу из-за алопеции — патологического выпадения волос, у нее даже была депрессия на этой почве. Подобный юмор на тему болезни человека – явный прокол сценаристов мероприятия.
Однако Уилл Смит стал не только главным скандалистом церемонии, но и главным триумфатором. Но об этом позднее.
"Оскар 2022": кому досталась премия за лучший фильм
Главная премия досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей" — адаптации франко-бельгийской ленты 2014 года "Семейство Белье".
"CODA" взяла награды и в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана" (Трой Коцур — глухой от рождения американский актер). Свою победную речь он произнес на языке жестов. Трой Коцур — второй в истории слабослышащий лауреат "Оскара". Первой эту награду в 1986 году получила актриса Марли Мэтлин, которая была партнершей Коцура в этой же ленте "CODA". Лента также отмечена в номинации "Лучший адаптированный сценарий".
"Оскар 2022": номинация "Лучший актер"
Здесь были сильные конкуренты.
- Уилл Смит — "Король Ричард"
- Хавьер Бардем — "В роли Рикардо"
- Бенедикт Камбербэтч — "Власть пса"
- Эндрю Гарфилд — "Тик-так… БУМ!"
- Дензел Вашингтон — "Трагедия Макбета"
Награда досталась Уиллу Смиту за роль тренера и отца чемпионок по теннису Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард".
"Оскар 2022": номинация "Лучшая актриса"
В этой номинации за статуэтку боролись:
- Джессика Честейн — "Глаза Тэмми Фэй"
- Николь Кидман — "В роли Рикардо"
- Оливия Колман — "Незнакомая дочь"
- Пенелопа Крус — "Параллельные матери"
- Кристен Стюарт — "Спенсер"
Премию взяла Честейн. Фильм "Глаза Тэмми Фэй" — о судьбе пары телепроповедников Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера. В 1976-87 годах они вели на американском телевидении христианскую передачу, создали мощную финансовую империю, которая позднее потерпела фиаско.
"Оскар 2022": номинация "Лучший режиссер"
Лучшим режиссером по версии Американской киноакадемии стала новозеландка Джейн Кэмпион за картину "Власть пса" — это лента о запутанных отношениях двух братьев в Монтане в 1920-х годах.
"Дюна" — чемпион по количеству "Оскаров"
По количеству выигранных статуэток победила "Дюна": "Лучший оператор", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший звук". К сожалению, все они – во второстепенных категориях, хотя фильм очень достойный.Важно
"Оскар 2022": номинация "Лучший полнометражный мультфильм"
Лучшей работой аниматоров признали ленту студии Disney "Энканто", где речь о жизни необыкновенной семьи в Колумбии. Каждый член этого семейства обладает волшебной силой, кроме главной героини – Мирабель. Но ее дар – это сильный характер.
"Оскар 2022". Еще лучшие
- "Лучшая песня" — композиция "Не время умирать" (No Time To Die) из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
- "Лучший иностранный фильм" — японская лента "Сядь за руль моей машины".
- Лучший оригинальный сценарий — Кеннетт Брана, фильм "Белфаст".
- Лучший документальный фильм — "Лето соула".
- Лучший короткометражный фильм — "Долгое прощание".