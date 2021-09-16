Ушли в "Дюну". Почему нужно посмотреть новую экранизацию культовой книги Фрэнка Герберта

В Украине стартовал главный блокбастер года. Фокус разбирался, что в премьере хорошо, а что — не очень.

Прежде всего — картинка в фильме действительно получилась эпичная. Безжизненные песчаные просторы Арракиса по-настоящему завораживают. И к середине сеанса, глядя на эту безжизненную планету, хочется выпить воды. Песок — везде, дюны — кругом, все в масках (какая ирония в наши времена). Правда, все это мало влияет на внешний вид большинства героев. Но мы привыкли, нам же продают красавчика, а не зачуханного бродягу.

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Хотя именно такую дорогу и проходит главный герой Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе). Начиная путь как изнеженный сын правителя планеты, к концу первой части фильма он оказывается в глубокой пустыне с местными жителями.

Арракис — единственная планета в космосе, где добывают "пряность" (или "меланж"). Только с помощью этого вещества пилоты входят в транс, чтобы проводить космические корабли сквозь пространство. Естественно, кто владеет Арракисом, тот безумно богат и бесконечно влиятелен.

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Так что история романа на самом деле политическая. Император галактической империи изгоняет династию барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгард) с планеты и ставит новых управляющих — семейство герцога Лето Атрейдеса (Оскар Айзек). С этого начинается фильм.

[ + – ] "Дюна" Дени Вильнева — трейлер

Пока Атрейдесы разбираются, что им досталось, как добывать меланж, как охранять планету, зреет заговор. И, конечно, Харконнены вторгнутся на планету, чтобы отобрать ее, попутно убив герцога Лето и почти всю семью Атрейдесов. Юному Полу и его матери удается бежать в пустыню.

Параллельно развивается линия необычных возможностей Пола Атрейдеса. Тайный галактический орден Бене Гессерит видит в нем Мессию. В ходе генетических скрещиваний его предков Пол должен получить выдающиеся ментальные возможности, прозревать пространство и время и получить дар предвидения. Не напоминает ли это джедайские штучки? Говорят, что Джордж Лукас тоже вдохновлялся "Дюной".

Интересно, что и местные жители — фремены, — к которым сбежал Пол, тоже видят в нем своего пророка и уверены, что он должен возглавить племена и начать восстание.

[ + – ] Картинка в фильме действительно получилась эпичная

Так выглядит очень краткая сюжетная завязка. И это большая проблема фильма — он очень мало объясняет (хотя говорят герои неприлично много): почему отдали планету, кому ее отдали, откуда взялась страшная тетка из тайного ордена. Тем, кто не читал "Дюну" или не смотрел предыдущие экранизации, будет сложно разобраться и что-либо понять. Ну что ж, тогда надо просто принять и смотреть.

Режиссер Дени Вильнев сосредоточился на становлении мальчика Пола, который быстро проходит путь взросления в экстремальных условиях: предательство, жестокое испытание тайного ордена, выживание в пустыне. Если сконцентрироваться только на этой сюжетной линии, будет легче, а остальное, в виде Джейсона Момоа и Хавьера Бардема, приложится. С таким актерским составом сложно сделать скучное кино даже в пустыне.

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И если с разбором внутригалактических интриг все дается довольно трудно, то качество съемки батальных сцен, атаки на Арракис отличное. А звук такой, что подпрыгивает кресло в кинотеатре даже без 4D.

Первая часть "Дюны" завлекает и раскрывает картину мира. Вильневу это удается сделать кратко при всей недосказанности некоторых эпизодов. И правильно, не растягивать же на три серии. Так что смотреть надо, предвкушая вторую часть: там будет восстание, штурм города на гигантских песчаных червях. Можно предположить, что 70–80% экшена отложили именно на финал. Ну и Пол таки станет Мессией. Без этого никак.