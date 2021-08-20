Детектив о снах. Как Хью Джекман решил "вспомнить все" в фильме "Реминисценция" (трейлер)

В Украине стартовал показ научно-фантастического триллера от создателей сериала "Мир Дикого Запада". Корреспондент Фокуса побывал на премьере и определил – кому и почему понравится "Реминисценция". И кому не понравится.

[ + – ] Реминисценция - Официальный трейлер

После многообещающего трейлера "Реминисценцию" киноманы в интернете уже называли "Ноланом на минималках". Возможно, что-то в этом есть: фокусы с памятью, затопленные крыши Майями. Но "Ременисценция" хоть и затевает игры со временем – гораздо более простая в своей конструкции. Что категорически понравится тем, кто был вынужден по два-три раза пересматривать фильмы Нолана, чтобы понимать, что он там придумал.

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"Реминисценция" — игры с памятью

В "Реминисценции" произошла некая экокатастрофа, водой залило пол-мира, потом прошла мировая война. И наконец, все успокоилось. Перед нами пост-апокалипсис мир. Который, впрочем, играет только фон, что кажется безумным расточительством, но об этом позже. Удивительно, но во время апокалипсиса изобрели аппарат, который позволяет читать память и визуализировать ее в ощущениях.

[ + – ] "Ременисценция" - кадр из фильма

Штука полезная. Во-первых – можно просто лежать в специальной кабине и вспоминать счастливые деньки. А можно по разрешению суда просмотреть, что делал или не делал преступник. А еще можно просто "просканировать" вчерашний день и найти – где потерял ключи.

У героя Хью Джекмана – это бизнес. Он извлекает память и продает желающим. Но вот однажды к нему приходит красивая клиентка, в которую невозможно не влюбиться. Но в ее памяти скрыта большая тайна одного преступления.

Если вы любите сюжеты с возвратами, детективные игры в разных временах – это ваше кино.

Я вас встречал на "Диком западе": Тэнди Ньютон и Анджела Сарафян

Кроме Хью Джекмана, в "Реминисценции" играют довольно яркие актеры. Большие глаза и печальная улыбка Клементины (актриса Анджела Сарафян) постоянно напоминает о "Мире Дикого Запада", где она играла проститутку-робота. А помощница Хью Джекмана, которая у нас на виду весь фильм – это Тэнди Ньютон, владелица того самого борделя на "Диком Западе".

[ + – ] Старые знакомые: Тэнди Ньютон и Анджела Сарафян Фото: Скриншот

Если учесть, что музыку к фильму писал Рамин Джавади – автор саундтреков к "Дикому Западу" (а также — "Игре престолов", "Великой стене"), то и дело ловишь себя на мысли – будто смотришь не отдельный фильм, а некую побочную историю из мира сериала.

Что не удивительно – режиссер у нас тоже из "Мира Дикого Запада", Лиза Джой. К чему веду – поклонникам сериала "Реминисценцию" смотреть нужно. Понравится или нет – другой вопрос, потому что недостатки у фильма тоже имеются.

Водный мир или развалины Майями

Недостатков у "Реминисценции" не много, я насчитал всего два. Прежде всего – невероятная растянутость сюжета. Герои фильма и так много спят и вспоминают, так еще длительные диалоги, крупные планы, глаза в глаза. Местами триллер уползает в подворотни затопленного Майями, и перед нами в полный рост в красивом платье выползает мелодрама. Это нужно принять или нет.

После мелодраматических актов следует детективная составляющая — и весьма неожиданная концовка.

[ + – ] В нее невозможно не влюбиться [ + – ] В ее памяти скрыта большая тайна одного преступления [ + – ] Герой Хью Джекмана - ветеран войны и торговец воспоминаниями

Чего точно жаль – так это не использованных возможностей "внешнего мира". Целый мегаполис ушел под воду! И ни одной погони на катерах или яхтах. Ни одного яркого экшена – и это при том, что Хью Джекман изображает ветерана войны. Постапокалипсис – всего лишь – обои в комнате, где главные герои играют в любовь, делая выбор чувствами. И этот выбор, пожалуй, трагичен.