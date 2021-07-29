Круиз по джунглям. Как Дуэйн Джонсон в капитана Джека Воробья игрался (премьера блокбастера)

В Киеве стартовала премьера летнего блокбастера от Disney с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Корреспондент Фокуса побывал на премьере и выяснил, кому понравится фильм "Круиз по джунглям".

"Круиз по джунглям" беззастенчиво использует все ностальгические повороты из приключенческого кино прошлых нет. Дерево судьбы затеряно далеко в Латинской Америке, а его цветы дают "слезы" для бессмертия – знакомый сюжет из "Пиратов Карибского моря". Да и сам капитан нашей посудины, который скрывает свою тайну – чем не Джек Воробей. Героиня, влюбленная в карты и путешествия – набросок на Лару Крофт. Восставшие из мертвых конкистадоры навевают нежные воспоминания о "Мумии" с Бренданом Фрейзером. А безумный немец, который хочет все отобрать и завоевать весь мир – списан с десятков таких лент.

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Вот это все берет Disney и взбалтывает с новыми актерами выстраивая "новый старый" сюжет – о поиске чудес в заброшенных джунглях, где вас подстерегают дикие животные и мистические чудовища. И как бы банально это не казалось – все работает! За сюжетом следим, где нужно – хохочем (проверено в зале).

[ + – ] КРУЇЗ У ДЖУНГЛЯХ. Трейлер (український)

Главная особенность этого фильма, его возрастная категория 6+. Он очень детский даже по сравнению с "Пиратами". Из этого следует гиперболизированность героев или специально подчеркнутая несуразность некоторых сцен. И все это на фоне ярких компьютерных эффектов. При этом ни одно животное (кроме пчел!) не пострадало. Животных спасают везде, где только можно. Добрые герои не страдают. Все выверено и стерильно. Ни одна детская слеза не должна упасть в ведерце с поп-корном.

Вот я и рассказал – для кого этот фильм. Для детей 6-10 лет и их родителей, которые будут вспоминать "Индиану Джонса" или старую "Лару Крофт" и ворчать о том, что теперь так не снимают.

Но если вы хотите скрасить жаркий летний вечер всей семье в кинотеатре. Выпить ледяного лимонада и два часа ни о чем не думать – "Круиз по джунглям" вам подойдет. А Дуэйн Джонсон ведет свою линию ничуть не хуже, чем Харрисон Форд в свое время. Просто у каждого времени свои герои.

[ + – ] Эмили Блант и Дуэйн Джонсон в фильме "Круиз по джунглям"

Кстати, о героях. На "Оскар" фильм может заявляться. Квота выполнена, незаметно и ненавязчиво на одном из привалов брат героини признается, как ему сложно жить и его не понимают в Лондоне. Так ненавязчиво, что я не все сразу понял. Сцена ни на что не повлияла, и приключения продолжились дальше.

Станет ли "Круиз по джунглям" большой франшизой с продолжением – сложно судить. Возможно, у нее есть шанс получить вторую часть на следующее жаркое лето. Но вот какой-то заявки на большее, на славу "Пиратов" или "Лары Крофт" тут не видно.

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