Круїз по джунглях. Як Двейн Джонсон у капітана Джека Спарроуа грався (прем'єра блокбастера)

У Києві стартувала прем'єра літнього блокбастера від Disney з Емілі Блант і Двейном Джонсоном у головних ролях. Кореспондент Фокуса побував на прем'єрі та з'ясував, кому сподобається фільм "Круїз по джунглях".

"Круїз по джунглях" безсоромно використовує всі ностальгічні повороти з пригодницького кіно минулих років. Дерево долі загублене далеко в Латинській Америці, а його квіти дають "сльози" для безсмертя — знайомий сюжет із "Піратів Карибського моря". Та й сам капітан нашої посудини, який приховує свою таємницю — чим не Джек Спарроу. Героїня, закохана в карти і подорожі — начерк на Лару Крофт. Повсталі з мертвих конкістадори навівають ніжні спогади про "Мумію" з Бренданом Фрейзером. А божевільний німець, який хоче все забрати і завоювати весь світ — списаний з десятків таких стрічок.

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Ось це все бере Disney і збовтує з новими акторами вибудовуючи "новий старий" сюжет — про пошук чудес у занедбаних джунглях, де вас підстерігають дикі тварини і містичні чудовиська. І як би банально це не здавалося — все працює! За сюжетом стежимо, де потрібно — регочемо (перевірено в залі).

[ + – ] КРУЇЗ У ДЖУНГЛЯХ. Трейлер (український)

Головна особливість цього фільму, його вікова категорія 6+. Він дуже дитячий навіть порівняно з "Піратами". З цього випливає гіперболізація героїв або спеціально підкреслена безглуздість деяких сцен. І все це на тлі яскравих комп'ютерних ефектів. При цьому жодна тварина (крім бджіл!) не постраждала. Тварин рятують скрізь, де тільки можна. Добрі герої не страждають. Усе вивірено і стерильно. Жодна дитяча сльоза не повинна впасти у відерце з поп-корном.

Ось я і розповів — для кого цей фільм. Для дітей 6-10 років та їхніх батьків, які будуть згадувати "Індіану Джонса" або стару "Лару Крофт" і бурчати про те, що тепер так не знімають.

Але якщо ви хочете провести спекотний літній вечір всією сім'єю в кінотеатрі. Випити крижаного лимонаду і дві години ні про що не думати — "Круїз по джунглях" вам підійде. А Двейн Джонсон веде свою лінію нітрохи не гірше, ніж Гаррісон Форд свого часу. Просто у кожного часу свої герої.

[ + – ] Емілі Блант і Двейн Джонсон у фільмі "Круїз по джунглях"

До речі, про героїв. На "Оскар" фільм може заявлятися. Квота виконана, непомітно й ненав'язливо на одному з привалів брат героїні зізнається, як йому складно жити і його не розуміють у Лондоні. Так ненав'язливо, що я не все відразу зрозумів. Сцена ні на що не вплинула, і пригоди продовжилися далі.

Чи стане "Круїз по джунглях" великою франшизою з продовженням — складно судити. Можливо, у неї є шанс отримати другу частину на наступне спекотне літо. Але ось якісь заявки на більше, на славу "Піратів" або "Лари Крофт" тут не видно.

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