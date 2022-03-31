Режисер бондіани Кері Фукунага приїхав в Україну

Кері розпочав свою подорож у Львові, а зараз перебуває у Києві.

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Дедалі більше зарубіжних селебріті цікавляться тим, що відбувається в Україні, і намагаються надавати посильну допомогу. Так, слідом за Шоном Пенном, який знімає документальний фільм про війну з Росією, приїхав режисер останнього фільму про Джеймса Бонда Кері Фукунага. Про це повідомив засновник благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андрес.

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Американо-іспанський шеф-кухар Хосе Андрес уже понад десять років забезпечує харчуванням людей, які постраждали від стихійних лих і від воєн. Для цього він започаткував організацію World Central Kitchen, яка об'єднує кухарів з усього світу, які хочуть допомогти.

[ + – ] Кері Фукунага (другий ліворуч) та шеф-кухар Хосе Андрес (перший ліворуч) Фото: World Central Kitchen

Наразі він перебуває у Львові, зустрічався з українськими міністрами і навіть з американським президентом Джо Байденом, коли той приїжджав до Варшави та зустрічався з українськими біженцями.

А днями він опублікував спільне фото з режисером бондіани та серіалу "Справжній детектив" Кері Фукунагою, який прибув в Україну.

[ + – ] Кері Фукунага по дорозі до Києва Фото: World Central Kitchen

Раніше режисер уже встиг опублікувати кілька фото та відео, що розповідають про те, що відбувається в Україні. Він ділився відео з колонами російської техніки в Україні, а також показував як беззбройні жителі Крюківки Чернігівської області зупиняли російські танки.

Нагадаємо, зараз в Україні перебуває голлівудський актор і режисер Шон Пенн. Він повернувся після недовгої перерви і зараз знімає документальний фільм про те, що відбувається в нашій країні.

Раніше Пенн закликав показати звернення українського президента Володимира Зеленського на церемонії "Оскар", інакше погрожував розплавити свої нагороди.