Відомий шеф-кухар Хосе Андрес перейменує "російський салат" у всіх своїх ресторанах

Наразі шеф-кухар перебуває в Україні, де допомагає людям, які постраждали від російської агресії

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Відомий іспанський шеф-кухар Хосе Андрес, засновник благодійної організації World Central Kitchen, перейменує "ensaladilla rusa" ("російський салат") на "ensaladilla Kiev" або "ensaladilla Ucraniana" у всіх своїх ресторанах. Про це він заявив у Twitter.

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[ + – ] Пост Хосе Андреса Фото: Скриншот

Американо-іспанський шеф-кухар Хосе Андрес вже понад десять років забезпечує продуктами людей, які постраждали від стихійних лих та від війн. Для цього він започаткував організацію World Central Kitchen, яка об'єднує кухарів з усього світу, які хочуть допомогти.

З лютого, коли ЗС РФ вдерлася на територію нашої держави, Хосе Андрес допомагав українцям, які постраждали від російської агресії. Завдяки йому на ситуацію в Україні звернули увагу такі зірки, як Рон Говард ("Ігри розуму") та режисер бондіани Кері Фукунага, який також приїхав до України. Сам Андрес відвідував Чернігів, Бучу та Ірпінь після окупації, готував обіди для біженців у Львові.

Хосе Андрес має десять ресторанів тільки в США, і у всіх них салат перейменують. Андрес є володарем багатьох престижних премій у галузі кулінарного мистецтва, популярним автором кулінарних книг та частим гостем ток-шоу. Так, на The Late Show, яке веде відомий телеведучий Стівен Кольбер, Андрес прийшов у футболці з написом "Бийся як українець".

[ + – ] Шеф-кухар Хосе Андрес та режисер Рон Говард Фото: Getty Images

Втім, журналістка Олена Бочарнікова писала, що шеф-кухар Андрес у цьому рішенні не самотній. У багатьох ресторанах Іспанії "російський салат", який є салатом олів'є, перейменований. Так бізнес підтримує Україну та перейменовує популярний в Іспанії салат на "київський" або "олів'є".