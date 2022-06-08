Принц Вільям із сім'єю відмовилися відвідати день народження дочки принца Гаррі

Виявилося, що на день народження Лілібет-Діани герцогів Кембриджських запросили, простягнувши "оливкову гілку"

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Принц Гаррі та Меган Маркл вже поїхали до США, але новини про їхній короткий візит до Великобританії на Платиновий ювілей королеви Єлизавети продовжують з'являтися. Про це повідомляє Page Six.

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Під час свого перебування вони зупинялися в котеджі Фрогмор, у тому самому, де жили, коли ще виконували обов'язки членів королівської сім'ї. Тепер його займає принцеса Євгенія. Там вони влаштували й вечірку на честь першого дня народження Лілібет-Діани.

Виявилося, що принца Вільяма та Кейт Міддлтон теж запросили, зробивши перший крок до примирення, але ті відмовилися від запрошення. Так що Лілібет не повеселилася зі своїми двоюрідними кузенами.

[ + – ] Меган Маркл з Лілібет та подругою Фото: Instagram misanharriman

Джерело повідомило, що стосунки між Гаррі та Вільямом все ще "дуже напружені" і головним чином через Гаррі, тому що "Вільям, як і раніше, побоюється проводити час наодинці з Гаррі, оскільки ніколи не знаєш, про що той розповідатиме на шоу пізніше".

Герцоги Кембриджські в суботу, 4 червня, були в Кардіффі, куди вирушили в межах святкування Платинового ювілею.

Відомо, що на вечірці були Зара та Майк Тіндалл та їхні діти, а також дві дочки Пітера Філіпа.

Малятко Лілібет отримала чимало подарунків. Зокрема рожевий Volkswagen Beetle за 75 фунтів стерлінгів, дерев'яні гойдалки від принца Чарльза, блакитний самокат та вбрання, в якому з'явилася на офіційному знімку.

Комплект від бренду Amaia за 95 фунтів, найімовірніше, був подарунком від дядька Вільяма та тітки Кейт, які часто його вибирають для своїх дітей.

[ + – ] Перше офіційне фото Лілібет-Діани Фото: Instagram misanharriman

Також герцоги попросили жертвувати на благодійність, і зібрані 100 тисяч доларів перерахували в некомерційну організацію World Central Kitchen, яка співпрацює з фондом Archewell Foundation. Глава World Central Kitchen, шеф-кухар Хосе Андрес, перебуває в Україні з початку війни та активно допомагає постраждалим від дій російських окупантів.

Журналіст-розслідувач Том Бауер вже заявив, що, найімовірніше, Меган Маркл була дуже незадоволена тим, як пройшов її візит до Великобританії. Вона явно збиралася зняти контент для Netflix, який з нею та принцом Гаррі уклав багатомільйонний контракт, але у палаці мінімізували її участь у Платиновому ювілеї.

"Меган, мабуть, розлютилася, коли почула, що фотографувати їх візит у Віндзор заборонено. Не можна виходити на балкон під час параду, немає знімків з королевою в соборі Святого Павла, а останнім ударом стала відмова королеви фотографувати її першу зустріч із правнучкою Лілібет", — резюмує Бауер, зазначаючи, що нарешті "палац взяв ситуацію під контроль".

Відомо, що приземлившись у Каліфорнії, принц Гаррі мав похмурий і незадоволений вигляд. До того ж його з дружиною розкритикували за лицемірство, коли з'ясувалося, що, виступаючи за екологію, вони продовжують літати приватними рейсами.