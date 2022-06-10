Сассексов специально держали подальше от других родственников на Платиновом юбилее, – СМИ

Букингемский дворец приложил все усилия для того, чтобы принц Гарри и Меган Маркл не перетянули на себя внимание во время торжественных мероприятий.

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Несмотря на то, что Платиновый юбилей королевы отгремел почти неделю назад, в СМИ продолжают детально разбирать каждый момент этого грандиозного торжества, которое длилось четыре дня. Одним из самых обсуждаемых моментов является приезд герцогов Сассекских, которые все же прибыли в Великобританию, несмотря на скандалы, связанные с интервью Опре Уинфри, и многочисленные претензии к членам королевской семьи. Принца Гарри и Меган Маркл приняли прохладно, о чем свидетельствует то, что они практически не фигурируют на семейных снимках с другими представителями монаршего семейства. И это – не случайность. Редактор дневника Daily Mail Ричард Иден обратил внимание на то, что даже при рассадке гостей на службе благодарения в соборе Святого Павла герцогов Сассекских усадили так, чтобы они как можно меньше попадали в объективы фотокамер рядом с высокопоставленными членами королевской семьи.

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Иден предполагает, что другим членам королевской семьи, таким как принцессы Беатрис и Евгения, возможно, было приказано оставаться на своих местах, чтобы впоследствии избежать появления в СМИ каких-либо неудачных фотографий:

"Была процессия, чтобы покинуть собор, и это означало, что Гарри и Меган остались далеко позади. Им пришлось ждать, пока все остальные в их ряду уйдут первыми, чтобы их нельзя было сфотографировать, они не были на тех же снимках, что и принц Чарльз или герцоги Кембриджские".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл сидели далеко герцогов Кембриджских и принца Чарльза на службе благодарения Фото: Getty Images

Королевский корреспондент и автор Виктория Мерфи уверена, что план рассадки был "решен заранее":

"Трудно не смотреть на это как на знак, если не на расстояние между братьями – это физическое расстояние между ними в плане рассадки. Все выходные у нас не было фотографий Уильяма и Гарри вместе, если не считать общих планов в соборе. Учитывая, что у вас были эти выходные как возможность для семьи продемонстрировать единство, а для всех – единение, весьма красноречиво то, что Уильям и Гарри ни в коем случае сознательно не прилагали усилий, чтобы их видели рядом"

Тот факт, что Гарри и Меган "вели себя довольно сдержанно", положительно сказался на семейных отношениях, считает королевский биограф и писатель Роберт Хардман:

"Они появлялись там, где обещали появиться, а не в других местах, и я думаю, что это хороший знак. Через пару лет их приезды не будут восприниматься как что-то из ряда вон выходящее".

Напомним, королева категорически запретила Меган Марк и принцу Гарри фотографировать свою встречу с Лилибет. Такой поступок бабушки очень разозлил ее внука, который, по мнению экспертов, и вовсе может потребовать от монаршей семьи извинений за то, что его семью фактически проигнорировали во время торжеств.