Меган Маркл появилась на публике в ярко-красном ансамбле (видео)

Герцогиня Сассекская выбрала наряд от AnotherTomorrow.

Меган Маркл, посетившая саммит One Young World в Манчестере и выступившая там, выбрала для мероприятия весьма заметный и яркий наряд, сообщает Hello.

Герцогиня Сассекская сказала речь перед молодыми лидерами из более чем 190 стран, а также вместе с супругом, принцем Гарри, встретилась группой делегатов саммита, выполняющих "выдающуюся работу по обеспечению гендерного равенства".

[ + – ] Меган маркл Фото: Getty Images

На Меган был ярко-красный ансамбль от AnotherTomorrow, состоящий из элегантных брюк с высокой талией и шелковой блузки. Маркл дополнила свой монохромный комплект ярко-красными туфлями-лодочками от любимого знаменитостями бренда Aquazzura, выбрав туфли Panthere с элегантным дизайном T-Bar и мягкой замшей. Ее волосы были гладко зачесаны и собраны в хвост, а макияж едва подчеркивал черты лица.

В последний раз Меган и Гарри были замечены публично в Великобритании во время празднования Платинового юбилея королевы, когда они посетили службу благодарения в соборе Святого Павла. Пара сидела во втором ряду рядом с принцессами Беатрис и Евгенией и их мужьями, а также леди Сарой Чатто, дочерью принцессы Маргарет, и ее семьей.

По мнению СМИ, Букингемский дворец специально посадил опального принца и его жену подальше от высокопоставленных королевских родственников, чтобы не было никакх общих снимков. Более того, Ее Величество категорически запретила фотографировать ее встречу с правнучкой Лилибет. Это очень не понравилось герцогам Сассекским, которые снимают документальный фильм для Netflix. Они улетели из Великобритании еще до окончания официального празднования.