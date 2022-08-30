Сім'я Нельсона Мандели розлютилася на Меган Маркл за недоречне порівняння

Родичі борця з апартеїдом вже заявили, що "шлюб із білим принцом" — це не те саме, що звільнення після 27 років ув'язнення.

Меган Маркл знову опинилася в гущавині скандалу. І цього разу через своє нещодавнє інтерв'ю виданню The Cut. У ньому вона порівняла себе з Нельсоном Манделою — відомим борцем із апартеїдом, а родичі Мандели вважали, що це дуже недоречно й образливо. Про це пише Daily Mail.

В інтерв'ю Меган Маркл наговорила чимало. Вона зізналася, що знову хоче вести сторінку в Instagram, хоча раніше говорила, що не робитиме цього через велику кількість критичних коментарів, знову згадала про пожежу, в якій нібито мало не загинув її син Арчі, та згадала епізод зі свого життя, який і викликав обурення.

Меган Маркл згадала 2019 рік і лондонську прем'єру фільму "Король Лев". Тоді, як запевняє герцогиня Сассекська, якийсь актор із Південної Африки відвів її убік і сказав: "Я просто хочу, щоб ви знали: коли ви вийшли заміж за цю родину, ми раділи на вулицях так само, як і тоді, коли Манделу звільнили з в'язниці".

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі на прем'єрі "Короля Лева"

Журналіст, який брав інтерв'ю в Маркл, відразу зазначив, що Меган, "звичайно в курсі, що вона не Мандела", але, розповідаючи цю історію, вона, ймовірно, хотіла продемонструвати, що "є символом всього доброго" та не розуміє, "як хто може вважати її неприємною та ненавидіти".

Але ремарка не допомогла, і сім'я Нельсона Мандели, який помер у 2013 році, була дещо збентежена таким порівнянням.

Онук Мандели Звелівеліле "Мандла" Мандела сказав, що здивований заявою Меган Маркл.

Він розповів, що жителі Південної Африки, звичайно, висловлювали свою радість через звільнення його дідуся й танцювали на вулицях із набагато важливішої та серйознішої причини, ніж шлюб Меган Маркл "із білим принцом".

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі зі вдовою Нельсона Мандели

"Святкування звільнення Мандели було засноване на подоланні 350 років колоніалізму та 60 років жорстокого режиму апартеїду в Південній Африці. Тож це не можна порівнювати. Це не одне й те саме", — сказав він.

Звелівеліле "Мандла" Мандела, онук Мандели, зазначив, що його дід вийшов на волю після 27 років за ґратами, і він здивований її інтерв'ю в журналі The Cut.

Онук Мандели, який зараз є депутатом Африканського національного конгресу, додав: "Ми все ще носимо шрами минулого. Але свята на честь мого діда, коли люди вийшли на вулиці, відбулася тому, що вони отримали право голосу".

Примітно, але в останні роки стосунки принца Гаррі та Меган Маркл із родиною Мандели були непоганими. Вони пішли стопами принца Чарльза та принцеси Діани, з'їздили в ПАР, будучи членами королівської родини, та познайомилися там зі вдовою Мандели, а пізніше в Лондоні — з його онукою.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі під час візиту в ПАР

Тепер у ПАР набирає популярності хештег #VoetsekMeghan. Voetsek — це слово на африкаанс, що означає "йди" або грубіший варіант "відвали", і це звичайна образа в країні.

Один із користувачів Twitter написав: "Ніхто не радів на вулицях Південної Африки, коли вона вийшла заміж. Для неї натякнути, що це було так само, як колись звільнили президента Манделу, — це крайня неповага".

А інший зазначив, що, звичайно, в Південній Африці багато хто дивився трансляцію весілля принца Гаррі та Меган Маркл, як і мільйони людей по всьому світу, але вже точно ніхто не виходив тріумфувати на вулицю.

"Її зарозуміле та водночас маячне порівняння себе з Манделою є ще однією образою для Південної Африки", — написав користувач із ПАР.

Нагадаємо, інтерв'ю Меган Маркл і її гламурна фотосесія вийшли в журналі The Cut і мали зворотний ефект. Опис розкішного маєтку принца Гаррі та його сім'ї розлютило підписників, як і репліки Меган про королівську родину. Раніше її подкаст "Архетипи" хоч і набрав багато переглядів, але був розкритикований за "занудство".