Семья Нельсона Манделы разозлилась на Меган Маркл за неуместное сравнение

Родственники борца с апартеидом уже заявили, что "брак с белым принцем" – это не тоже самое, что освобождение после 27 лет заключения

Меган Маркл опять очутилась в гуще скандала. И в этот раз из-за своего недавнего интервью изданию The Cut. В нем она сравнила себя с Нельсоном Манделой – известным борцом с апартеидом, а родственники Манделы сочли, что это в высшей степени неуместно и оскорбительно. Об этом пишет Daily Mail.

В интервью Меган Маркл наговорила немало. Она призналась, что снова хочет вести страницу в Instagram, хоть ранее говорила, что не будет этого делать из-за обилия критических комментариев, снова вспомнила о пожаре в котором якобы чуть не погиб ее сын Арчи и упомянула эпизод из своей жизни, который и вызвал возмущение.

Меган Маркл вспомнила 2019 год и лондонскую премьеру фильма "Король Лев". Тогда, как уверяет герцогиня Сассекская, некий актер из Южной Африки отвел ее в сторону и сказал: "Я просто хочу, чтобы вы знали: когда вы вышли замуж за эту семью, мы радовались на улицах так же, как и тогда, когда Манделу освободили из тюрьмы".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри на премьере "Короля Льва"

Журналист, бравший интервью у Маркл, тут же отметил, что Меган, "конечно в курсе, что она не Мандела", но, рассказывая эту историю она, вероятно, хотела продемонстрировать, что "является символом всего хорошего" и не понимает "как кто-то может считать ее неприятным и ненавидеть".

Но ремарка не помогла и семья Нельсона Манделы, скончавшегося в 2013 году, была несколько обескуражена таким сравнением.

Внук Манделы — Звеливелиле "Мандла" Мандела сказал, что удивлен заявлением Меган Маркл.

Он рассказал, что жители Южной Африки конечно выражали свою радость по поводу освобождения его дедушки и танцевали на улицах по гораздо более важной и серьезной причине, чем брак Меган Маркл "с белым принцем".

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри с вдовой Нельсона Манделы

"Празднование освобождения Манделы было основано на преодолении 350 лет колониализма и 60 лет жестокого режима апартеида в Южной Африке. Так что это нельзя сравнивать. Это не одно и то же", — сказал он.

Звеливелиле "Мандла" Мандела, внук Манделы, отметил, что его дед вышел на свободу после 27 лет за решеткой и он удивлен ее интервью в журнале The Cut.

Внук Манделы, который сейчас является депутатом Африканского национального конгресса добавил: "Мы все еще носим шрамы прошлого. Но праздники в честь моего деда, когда люди вышли на улицы состоялись потому, что они получили право голоса".

Примечательно, но в последние годы отношения принца Гарри и Меган Маркл с семьей Манделы были неплохими. Они пошли по стопам принца Чарльза и принцессы Дианы, съездили в ЮАР, будучи членами королевской семьи и познакомились там с вдовой Манделы, а позже, в Лондоне – с его внучкой.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри во время визита в ЮАР

Теперь в ЮАР набирает популярность хэштег #VoetsekMeghan. Voetsek — это слово на африкаанс, означающее "уходи" или более грубый вариант "отвали" и это обычное оскорбление в стране.

Один из пользователей Twitter написал: "Никто не радовался на улицах Южной Африки, когда она вышла замуж. Для нее намекнуть, что это было так же, как когда освободили президента Манделу, — это крайнее неуважение".

А другой отметил, что, конечно, в Южной Африке многие смотрели трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, как и миллионы людей по всему миру, но уж точно никто не выходил ликовать на улицу.

"Ее высокомерное и в то же время бредовое сравнение себя с Манделой является еще одним оскорблением для Южной Африки", — написал пользователь из ЮАР.

Напомним, интервью Меган Маркл и ее гламурная фотосессия вышли в журнале The Cut и имели обратный эффект. Описание роскошного поместья принца Гарри и его семьи разозлило подписчиков, как и реплики Меган про королевскую семью. Ранее ее подкаст "Архетипы" хоть и набрал много просмотров, но был раскритикован за "занудство".