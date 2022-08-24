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Стиль жизни

Подкаст Меган Маркл раскритиковали за занудство

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Фото: Скриншот | Меган Маркл на записи своего подкаста для Spotify

Меган Маркл наконец выпустила давно обещанный подкаст под названием "Архетипы", но его от критики даже не спасло участие теннисной звезды Серены Уильямс

Меган Маркл и принц Гарри, уехав в США, заключили несколько контрактов, которые включали в себя участие их самих, тогда находящихся на пике славы, в разных проектах. Так, контракт со Spotify был заключен еще в 2020 году, однако только два года спустя Меган Маркл записала первый выпуск. И его критиковали больше, чем хвалили. Об этом пишет Daily Mail.

Стриминговый аудиогигант Spotify, еще в 2020 заключил контракт с принцем Гарри и Меган Маркл на 18 миллионов фунтов. Но был недоволен результатом. Герцог и герцогиня Сассекские проигнорировали условия контракта и не выпустили ни одного подкаста. Единственная программа с их участием вышла в декабре 2020 года. В ней приняли участие Элтон Джон, Джеймс Корден и малыш Арчи, который поздравил слушателей с праздником.

Но в конце лета 2022 года Меган Маркл все-таки выпустила свой первый подкаст под названием "Архетипы". Гостьей стала ее подруга Серена Уильямс, на следующей неделе ожидается Мэрайя Кэри.

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Меган Маркл на записи своего подкаста для Spotify
Фото: Скриншот

Но больше Меган говорила о себе. Она снова вспомнила о давнем эпизоде из своего детства, когда она, будучи 11-летней девочкой, возмутилась сексистской рекламой Procter & Gamble, написала политикам и даже Хиллари Клинтон, а потом часто заявляла, что эта возмутительная реклама "перевернула ее мир".

В ролике, рекламирующем моющее средство прозвучал текст: "Перчатки сняты. Женщины борются с жирными кастрюлями и сковородками с помощью Ivory Clear".

"Я была в ярости, женщины? Я действительно только что услышала, как этот парень сказал "женщины"? Только женщины? Только женщины", — в подкасте Меган вспомнила, что она написала в Procter & Gamble и те изменили текст на "люди снимают перчатки".

Но слушатели сообщили в соцсетях, что это было "нудно" и "вызывало зевоту".

"Она выглядит такой жалкой снова обсуждая этот маленький эпизод 30-летней давности", — написали слушатели. Припомнили они и тот факт, что сейчас Меган и Гарри сотрудничают с Procter & Gamble.

Также Меган рассказала, как ее сын Арчи якобы чуть не погиб в пожаре во время тура по Африке. Хотя это было не так. Обогреватель в детской загорелся, когда мальчика там даже не было, и пожар был моментально ликвидирован, но Меган Маркл в течении нескольких минут рассказывала, какие страдания ей это причинило, в том числе и необходимость продолжать деловую поездку.

"Няня пошла с Арчи вниз, в детской загорелся обогреватель. Детектора дыма не было. Кто-то случайно почувствовал запах дыма в коридоре, вошел, потушил огонь. Он должен был там спать. Мы были в слезах и так потрясены!", — заявила Меган в подкасте.

С Сереной Уильямс она обсудила беременность и то, как это повлияло на их карьеры. Впрочем, слушатели отметили, что Серена почти не участвовала в беседе.

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Меган Маркл и Серена Уильямс с дочкой Олимпией
Фото: Instagram Serena Williams

Упомянула Меган Маркл и свой брак с принцем. Она отметила, что в школе ей рассказывали, что в будущем они могут стать кем угодно, и быть амбициозным хорошо.

"И я не припоминаю, чтобы меня критиковали за амбициозность, пока я не начала встречаться со своим нынешним мужем. Видимо, честолюбие — страшная, страшная вещь. Для женщины, по мнению некоторых", — отметила Меган.

"Она до сих пор была бы знаменитостью из списка D, если бы не вышла замуж за принца. Она приглашает в гости Серену Уильямс и Мэрайю Кэри, но они боролись и преодолевали трудности, а она просто вышла замуж за принца и потратила много денег", — написали критики.

Напомним, ранее выяснились скандальные подробности визита Меган Маркл в Руанду. Это произошло еще до замужества с принцем Гарри. Актриса должна была рассказывать о проблемах с водой, но вместо этого укатила на фотосессию.