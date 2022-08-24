Подкаст Меган Маркл раскритиковали за занудство

Меган Маркл наконец выпустила давно обещанный подкаст под названием "Архетипы", но его от критики даже не спасло участие теннисной звезды Серены Уильямс

Меган Маркл и принц Гарри, уехав в США, заключили несколько контрактов, которые включали в себя участие их самих, тогда находящихся на пике славы, в разных проектах. Так, контракт со Spotify был заключен еще в 2020 году, однако только два года спустя Меган Маркл записала первый выпуск. И его критиковали больше, чем хвалили. Об этом пишет Daily Mail.

Стриминговый аудиогигант Spotify, еще в 2020 заключил контракт с принцем Гарри и Меган Маркл на 18 миллионов фунтов. Но был недоволен результатом. Герцог и герцогиня Сассекские проигнорировали условия контракта и не выпустили ни одного подкаста. Единственная программа с их участием вышла в декабре 2020 года. В ней приняли участие Элтон Джон, Джеймс Корден и малыш Арчи, который поздравил слушателей с праздником.

Но в конце лета 2022 года Меган Маркл все-таки выпустила свой первый подкаст под названием "Архетипы". Гостьей стала ее подруга Серена Уильямс, на следующей неделе ожидается Мэрайя Кэри.

[ + – ] Меган Маркл на записи своего подкаста для Spotify Фото: Скриншот

Но больше Меган говорила о себе. Она снова вспомнила о давнем эпизоде из своего детства, когда она, будучи 11-летней девочкой, возмутилась сексистской рекламой Procter & Gamble, написала политикам и даже Хиллари Клинтон, а потом часто заявляла, что эта возмутительная реклама "перевернула ее мир".

В ролике, рекламирующем моющее средство прозвучал текст: "Перчатки сняты. Женщины борются с жирными кастрюлями и сковородками с помощью Ivory Clear".

"Я была в ярости, женщины? Я действительно только что услышала, как этот парень сказал "женщины"? Только женщины? Только женщины", — в подкасте Меган вспомнила, что она написала в Procter & Gamble и те изменили текст на "люди снимают перчатки".

Но слушатели сообщили в соцсетях, что это было "нудно" и "вызывало зевоту".

"Она выглядит такой жалкой снова обсуждая этот маленький эпизод 30-летней давности", — написали слушатели. Припомнили они и тот факт, что сейчас Меган и Гарри сотрудничают с Procter & Gamble.

Также Меган рассказала, как ее сын Арчи якобы чуть не погиб в пожаре во время тура по Африке. Хотя это было не так. Обогреватель в детской загорелся, когда мальчика там даже не было, и пожар был моментально ликвидирован, но Меган Маркл в течении нескольких минут рассказывала, какие страдания ей это причинило, в том числе и необходимость продолжать деловую поездку.

"Няня пошла с Арчи вниз, в детской загорелся обогреватель. Детектора дыма не было. Кто-то случайно почувствовал запах дыма в коридоре, вошел, потушил огонь. Он должен был там спать. Мы были в слезах и так потрясены!", — заявила Меган в подкасте.

С Сереной Уильямс она обсудила беременность и то, как это повлияло на их карьеры. Впрочем, слушатели отметили, что Серена почти не участвовала в беседе.

[ + – ] Меган Маркл и Серена Уильямс с дочкой Олимпией Фото: Instagram Serena Williams

Упомянула Меган Маркл и свой брак с принцем. Она отметила, что в школе ей рассказывали, что в будущем они могут стать кем угодно, и быть амбициозным хорошо.

"И я не припоминаю, чтобы меня критиковали за амбициозность, пока я не начала встречаться со своим нынешним мужем. Видимо, честолюбие — страшная, страшная вещь. Для женщины, по мнению некоторых", — отметила Меган.

"Она до сих пор была бы знаменитостью из списка D, если бы не вышла замуж за принца. Она приглашает в гости Серену Уильямс и Мэрайю Кэри, но они боролись и преодолевали трудности, а она просто вышла замуж за принца и потратила много денег", — написали критики.

Напомним, ранее выяснились скандальные подробности визита Меган Маркл в Руанду. Это произошло еще до замужества с принцем Гарри. Актриса должна была рассказывать о проблемах с водой, но вместо этого укатила на фотосессию.