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Биограф рассказал скандальные подробности о визите Меган Маркл в Руанду

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Фото: Getty Images | Фотосессия Меган Маркл в Канаде

Оказалось, что, прибыв с благотворительной миссией, Меган уехала фотографироваться с "чемоданом нарядов" и фэшн-фотографом

На днях вышла скандальная книга Тома Бауэра под названием "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" из которой становятся новые интересные подробности о Меган Маркл, которая начала карьеру в Голливуде, а теперь, став герцогиней Сассекской, старается создать имидж настоящей леди. Об этом пишет Daily Mail.

В 2016 году Меган, еще до свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась два года спустя, отправилась в Руанду вместе с World Vision Canada. Она полетела для съемок фильма, посвященного работе благотворительной организации по строительству колодцев в африканской стране.

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Фотосессия Меган Маркл до отлета в Руанду
Фото: Getty Images

Однако в Руанду она полетела первым классом, ее сопровождал фэшн-фотограф Габор Юрина, а также у нее был собственный парикмахер и визажист.

Меган Маркл привезла "чемоданы с нарядами" и "исчезла на часы" с Габором спустя коротких съемок вместе с детьми, которые радовались чистой воде.

Кинопродюсер Бренда Сурмински была озадачена исчезновением ведущей звезды, а Бауэр написал: "знаменитости, использующие заброшенную африканскую деревню в качестве фона для модной съемки, всегда умопомрачительны".

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Меган Маркл в Руанде
Фото: Instagram sussexroyal
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Меган Маркл в Руанде
Фото: Instagram sussexroyal

Герцогиня Сассекская не прокомментировала утверждения в книге.

Но позже она публиковала фото из Руанды и писала, что делит свое время между Голливудом и гуманитарной работой.

"Моя жизнь переходит от лагерей беженцев к красным дорожкам, я выбираю их оба, потому что эти миры на самом деле могут сосуществовать. Я никогда не хотела быть леди-бездельницей — я всегда хотела быть женщиной, которая работает. Именно такая работа питает мою душу и питает мою цель", — было написано на личном сайте Меган.

В книге Бауэра немало скандальных фактов о Меган Маркл и о том, как она относится к людям. Там описывается и эпизод с ее свадьбы с принцем Гарри. Вскоре стало известно, что Меган заставила Кейт Миддлтон плакать из-за платьев подружек невесты. Оказывается Маркл некрасиво сравнила принцессу Шарлотту с дочерью своей лучшей подруги Джессики Малруни, что конечно расстроило Кейт.

Сама Меган, описывая этот эпизод, выставляла себя жертвой и утверждала, что Кейт потом извинялась перед ней и прислала букет цветов. При этом она обвиняла ее в том, что герцогиня Кембриджская якобы не помогала ей в ее депрессии. Хотя на тот момент Кейт уже была матерью троих детей и обременена обязанностями члена королевской семьи.

Также в книге много воспоминаний людей, которые общались с Меган до того, как она стала женой принца Гарри. По их словам, звезда сериала "Форс-мажоры" была на редкость скандальной особой.

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Помолвка Меган Маркл и принца Гарри
Фото: Фото: Gettyimages

Она "доводила людей до слез своим пассивно-агрессивным тоном", требовала полетов первым классом и роскошных номеров для деловых поездок. Причем ее агент знал, что она может раскритиковать предоставленный ей номер и требовать другой. Так произошло в Нью-Йорке, когда ей не понравился попугай в клетке, живший в вестибюле отеля. Удовлетворить ее требования было нелегко, потому что Меган Маркл не была звездой первой величины. До "Форс-мажоров" она снималась в эпизодических ролях.

Том Бауэр обсудил свою книгу в программе "Доброе утро, Британия". И отметил, что Меган была зла из-за грядущего выхода книги и запретила своему персоналу разговаривать с автором.

"Она ясно дала понять всем своим друзьям и людям, которые работают на нее, чтобы они не разговаривали со мной, так что это была довольно тяжелая борьба, но у меня было достаточно героев, которые хотели рассказать правду о Меган. Я говорил с 80 людьми", — сообщил Бауэр.

На вопрос, можно ли в таком случае считать книгу беспристрастной, если люди, у которых брали интервью, уже не любят Меган, автор ответил: "Я просеивал информацию, и я никогда не добавляю детали, которые не соответствует действительности, и не могут быть проверены".

Также Том Бауэр заявил, что как только Меган поняла, что королевская семья — это "много работы и мало вознаграждения", ей эта затея больше не нравилась. Она-то была уверена, что жизнь при дворе похожа на Голливудский фильм.

Меган Маркл до того, как отказалась исполнять обязанности члена королевской семьи
Меган Маркл до того, как отказалась исполнять обязанности члена королевской семьи
Фото: Getty Images

Слухи о том, что Меган Маркл плохо обращается с персоналом появлялись уже давно. А после того, как она дала свое скандальное интервью Опре Уинфри, то многие рассказали о претензиях к герцогине Сассекской.

Том Бауэр – автор многих скандальных книг о известных личностях. Ранее он писал о Роберте Максвелле, отце Гислейн Максвелл, осужденной за сексуальные преступления сообщнице Джеффри Эпштейна. Также его перу принадлежат книги о Ричарде Брэнсоне и Берни Экклстоуне.

Последний, напомним, защищал Владимира Путина после начала войны в Украине и восхищался Гитлером.