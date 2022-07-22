Биограф рассказал скандальные подробности о визите Меган Маркл в Руанду

Оказалось, что, прибыв с благотворительной миссией, Меган уехала фотографироваться с "чемоданом нарядов" и фэшн-фотографом

На днях вышла скандальная книга Тома Бауэра под названием "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" из которой становятся новые интересные подробности о Меган Маркл, которая начала карьеру в Голливуде, а теперь, став герцогиней Сассекской, старается создать имидж настоящей леди. Об этом пишет Daily Mail.

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В 2016 году Меган, еще до свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась два года спустя, отправилась в Руанду вместе с World Vision Canada. Она полетела для съемок фильма, посвященного работе благотворительной организации по строительству колодцев в африканской стране.

[ + – ] Фотосессия Меган Маркл до отлета в Руанду Фото: Getty Images

Однако в Руанду она полетела первым классом, ее сопровождал фэшн-фотограф Габор Юрина, а также у нее был собственный парикмахер и визажист.

Меган Маркл привезла "чемоданы с нарядами" и "исчезла на часы" с Габором спустя коротких съемок вместе с детьми, которые радовались чистой воде.

Кинопродюсер Бренда Сурмински была озадачена исчезновением ведущей звезды, а Бауэр написал: "знаменитости, использующие заброшенную африканскую деревню в качестве фона для модной съемки, всегда умопомрачительны".

[ + – ] Меган Маркл в Руанде Фото: Instagram sussexroyal [ + – ] Меган Маркл в Руанде Фото: Instagram sussexroyal

Герцогиня Сассекская не прокомментировала утверждения в книге.

Но позже она публиковала фото из Руанды и писала, что делит свое время между Голливудом и гуманитарной работой.

"Моя жизнь переходит от лагерей беженцев к красным дорожкам, я выбираю их оба, потому что эти миры на самом деле могут сосуществовать. Я никогда не хотела быть леди-бездельницей — я всегда хотела быть женщиной, которая работает. Именно такая работа питает мою душу и питает мою цель", — было написано на личном сайте Меган.

В книге Бауэра немало скандальных фактов о Меган Маркл и о том, как она относится к людям. Там описывается и эпизод с ее свадьбы с принцем Гарри. Вскоре стало известно, что Меган заставила Кейт Миддлтон плакать из-за платьев подружек невесты. Оказывается Маркл некрасиво сравнила принцессу Шарлотту с дочерью своей лучшей подруги Джессики Малруни, что конечно расстроило Кейт.

Сама Меган, описывая этот эпизод, выставляла себя жертвой и утверждала, что Кейт потом извинялась перед ней и прислала букет цветов. При этом она обвиняла ее в том, что герцогиня Кембриджская якобы не помогала ей в ее депрессии. Хотя на тот момент Кейт уже была матерью троих детей и обременена обязанностями члена королевской семьи.

Также в книге много воспоминаний людей, которые общались с Меган до того, как она стала женой принца Гарри. По их словам, звезда сериала "Форс-мажоры" была на редкость скандальной особой.

[ + – ] Помолвка Меган Маркл и принца Гарри Фото: Фото: Gettyimages

Она "доводила людей до слез своим пассивно-агрессивным тоном", требовала полетов первым классом и роскошных номеров для деловых поездок. Причем ее агент знал, что она может раскритиковать предоставленный ей номер и требовать другой. Так произошло в Нью-Йорке, когда ей не понравился попугай в клетке, живший в вестибюле отеля. Удовлетворить ее требования было нелегко, потому что Меган Маркл не была звездой первой величины. До "Форс-мажоров" она снималась в эпизодических ролях.

Том Бауэр обсудил свою книгу в программе "Доброе утро, Британия". И отметил, что Меган была зла из-за грядущего выхода книги и запретила своему персоналу разговаривать с автором.

"Она ясно дала понять всем своим друзьям и людям, которые работают на нее, чтобы они не разговаривали со мной, так что это была довольно тяжелая борьба, но у меня было достаточно героев, которые хотели рассказать правду о Меган. Я говорил с 80 людьми", — сообщил Бауэр.

На вопрос, можно ли в таком случае считать книгу беспристрастной, если люди, у которых брали интервью, уже не любят Меган, автор ответил: "Я просеивал информацию, и я никогда не добавляю детали, которые не соответствует действительности, и не могут быть проверены".

Также Том Бауэр заявил, что как только Меган поняла, что королевская семья — это "много работы и мало вознаграждения", ей эта затея больше не нравилась. Она-то была уверена, что жизнь при дворе похожа на Голливудский фильм.

[ + – ] Меган Маркл до того, как отказалась исполнять обязанности члена королевской семьи Фото: Getty Images

Слухи о том, что Меган Маркл плохо обращается с персоналом появлялись уже давно. А после того, как она дала свое скандальное интервью Опре Уинфри, то многие рассказали о претензиях к герцогине Сассекской.

Том Бауэр – автор многих скандальных книг о известных личностях. Ранее он писал о Роберте Максвелле, отце Гислейн Максвелл, осужденной за сексуальные преступления сообщнице Джеффри Эпштейна. Также его перу принадлежат книги о Ричарде Брэнсоне и Берни Экклстоуне.

Последний, напомним, защищал Владимира Путина после начала войны в Украине и восхищался Гитлером.