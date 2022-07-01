Берни Экклстоун, экс-глава "Формулы - 1" заявил, что принял бы за Путина пулю

Ранее скандальный миллиардер хвалил Адольфа Гитлера за то что "тот умел командовать множеством людей и достигать целей"

91-летний Бернард Чарльз "Берни" Экклстоун, британский бизнесмен, миллиардер и бывший глава "Формулы -1", дал скандальное интервью журналистам программы Good Morning Britain и заявил, что Владимир Путин, начавший войну в Украине, "первоклассный чувак" и сам он, Берни, готов "принять за него пулю". Об этом пишет Daily Mail.

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Берни Экклстоуна и президента РФ связывают давние приятельские отношения. Берни неоднократно приезжал в Россию на Гран-при России "Формулы-1" в Сочи. И уже тогда называл Путина "хорошим парнем".

Когда журналист спросил его, изменилось ли его мнение после вторжения ВС РФ в Украину, тот заявил, что "по-прежнему принял бы за него пулю".

"Лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил пулю, потому что он первоклассный человек и поступает так, как считает верным. Он делает это ради России. К сожалению, все люди бизнеса, я уж точно, допускаем ошибки время от времени. Когда это происходит, ты делаешь все возможное, чтобы ее исправить", — заявил Экклстоун.

Впрочем, Владимиру Зеленскому, президенту Украины, по мнению Экклстоуна, нужно было приложить больше усилий, чтобы предотвратить войну.

"Считаю, если бы он как следует подумал, то предпринял бы достаточные усилия, чтобы поговорить с мистером Путиным – разумным человеком – выслушал бы его и что-то сделал", – заявил Экклстоун в программе Good Morning Britain. По его мнению именно Украина виновата в войне.

"Безусловно. Если бы Украина по-настоящему хотела бы этого избежать, то избежала бы", — впрочем, это не первое скандальное заявление Берни Экклстоуна. В 2009 году он восхищался Гитлером.

Берни хвалил Адольфа Гитлера за его способность "командовать множеством людей, способных добиться цели". А когда ему напомнили, что одной из этих целей было уничтожение миллионов евреев, то Берни сообщил, что на самом деле имел в виду только карьеру Гитлера до Холокоста, примерно до 1938 года. После этого "этот парень явно стал сумасшедшим".

Ранее он защищал бывшего чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике, который позволил себе расистские высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона, самого титулованного пилота "Формулы". Берни заявил, что Хэмилтону следовало просто "отмахнуться" от оскорблений.

Также он заявлял, что "женщины должны носить белое, чтобы не отличаться от других бытовых приборов" и заявлял, что им не место на гонках в качестве пилотов, потому что им не хватит физических сил и никто не будет воспринимать их всерьез.

[ + – ] Берни Экклстоун с сыном Эйсом Фото: Instagram fabianaecclestone [ + – ] Берни Экклстоун с третьей женой Фабианой Флози и сыном Фото: Instagram fabianaecclestone

Еще Берни обвинял евреев в том, что они не могут справиться с банковским кризисом, несмотря на то, что "у них везде большое влияние". И собирался проводить гонки в раздираемой войной Сирии.

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, уже сказала, что заявления Берни Экклстоуна "выходят за всякие рамки".

Впрочем, Берни не считает себя сторонником демократии и говорил, что его соотечественникам "нужен диктатор". "Вам нужен диктатор. Как диктатор вы говорите: "Вот что я собираюсь сделать". При демократии это разбавляется", — и на эту роль, по его мнению, видимо, отлично подходил его старый друг Путин. В 2019 году Берни Экклстоун заявлял, что "всем было бы лучше", если бы Путин управлял Европой, потому что "он делает то, что говорит, что собирается делать".

Напомним, Экклстоун начинал, как торговец мотоциклами, потом стал гонщиком, до 2017 года руководил "Формулой — 1", его состояние – более 3 миллиардов фунтов стерлингов, но оно изрядно "похудело" после его скандальных разводов.

Берни был женат трижды: впервые он вступил в брак еще в 1952-м с телефонисткой Айви Бэмфорд. У них родилась дочь Дебби.

После Берни 17 лет жил с Туаной Тан из Сингапура, а в 1982-м в боксах своей команды "Брэбэм" познакомился с хорватской моделью Славикой Радич. Они поженились в 1984-м и 25 лет жили вместе – от Славики у Берни остались дочери Тамара и Петра. В 2009-м пара развелась и Славика отсудила у Берни более миллиарда долларов.

[ + – ] Третья жена Берни Экклстоуна - Фабиана Флози Фото: Instagram fabianaecclestone [ + – ] Третья жена Берни Экклстоуна - Фабиана Флози Фото: Instagram fabianaecclestone

Сейчас Берни женат в третий раз, на Фабиане Флози – бывшей главе маркетингового подразделения Гран-при Бразилии, которая младше его по меньшей мере вдвое. Два года назад Фабиана родила ему сына Эйса. Пара живет на ранчо в Бразилии, в окружении кофейных плантаций.