Берні Екклстоун, ексглава "Формули — 1" заявив, що прийняв би за Путіна кулю

Раніше скандальний мільярдер хвалив Адольфа Гітлера за те, що "той умів командувати безліччю людей і досягати цілей"

91-річний Бернард Чарльз "Берні" Екклстоун, британський бізнесмен, мільярдер і колишній глава "Формули -1", дав скандальне інтерв'ю журналістам програми Good Morning Britain і заявив, що Володимир Путін, який розпочав війну в Україні, "першокласний чувак" і сам він, Берні, готовий "взяти за нього кулю". Про це пише Daily Mail.

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Берні Екклстоуна та президента РФ пов'язують давні приятельські стосунки. Берні неодноразово приїжджав до Росії на Гран-прі Росії "Формули-1" у Сочі. І вже тоді називав Путіна "добрим хлопцем".

Коли журналіст запитав його, чи змінилася його думка після вторгнення ЗС РФ в Україну, той заявив, що "як і раніше, прийняв би за нього кулю".

"Краще б обійтися без поранень, але я б упіймав кулю, тому що він першокласна людина і робить так, як вважає правильним. Він робить це заради Росії. На жаль, всі люди бізнесу, я вже точно, припускаємося помилок час від часу. Коли це відбувається, ти робиш усе можливе, щоб її виправити", — заявив Екклстоун.

Втім, Володимиру Зеленському, президенту України, на думку Екклстоуна, потрібно було докласти більше зусиль, щоб запобігти війні.

"Вважаю, якби він як слід подумав, то доклав би достатніх зусиль, щоб поговорити з містером Путіним — розумною людиною — вислухав би його і щось зробив", — заявив Екклстоун у програмі Good Morning Britain. На його думку, саме Україна винна у війні.

"Безумовно. Якби Україна по-справжньому хотіла б цього уникнути, то уникнула б", — втім, це не перша скандальна заява Берні Екклстоуна. У 2009 році він захоплювався Гітлером.

Берні хвалив Адольфа Гітлера за його здатність "командувати безліччю людей, здатних досягти цілі". А коли йому нагадали, що однією з цих цілей було знищення мільйонів євреїв, Берні повідомив, що насправді мав на увазі лише кар'єру Гітлера до Голокосту, приблизно до 1938 року. Після цього "цей хлопець явно став божевільним".

Раніше він захищав колишнього чемпіона "Формули-1" Нельсона Піке, який дозволив собі расистські висловлювання на адресу Льюїса Гамільтона, найтитулованішого пілота "Формули". Берні заявив, що Гамільтону слід було просто "відмахнутися" від образ.

Також він заявляв, що "жінки мають носити біле, щоб не відрізнятися від інших побутових приладів" і заявляв, що їм не місце на перегонах у ролі пілоток, тому що їм не вистачить фізичних сил і ніхто не сприйматиме їх всерйоз.

[ + – ] Берні Екклстоун із сином Ейсом Фото: Instagram fabianaecclestone [ + – ] Берні Екклстоун з третьою дружиною Фабіаною Флозі та сином Фото: Instagram fabianaecclestone

Ще Берні звинувачував євреїв у тому, що вони не можуть впоратися із банківською кризою, попри те, що "в них скрізь великий вплив". І збирався проводити перегони в Сирії, що роздирається війною.

Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великобританії, вже сказала, що заяви Берні Екклстоуна "виходять за межі".

Втім, Берні не вважає себе прихильником демократії та говорив, що його землякам "потрібний диктатор". "Вам потрібен диктатор. Як диктатор ви кажете: "Ось що я збираюся зробити". З демократією це розбавляється", — і на цю роль, на його думку, мабуть, чудово підходив його старий друг Путін. У 2019 році Берні Екклстоун заявляв, що "всім було б краще", якби Путін керував Європою, тому що "він робить те, що каже, що збирається робити".

Нагадаємо, Екклстоун починав, як торговець мотоциклами, потім став перегонником, до 2017 року керував "Формулою — 1", його статки — понад 3 мільярди фунтів стерлінгів, але вони неабияк "схудло" після його скандальних розлучень.

Берні був одружений тричі: вперше він одружився ще у 1952 з телефоністкою Айві Бемфорд. У них народилася дочка Дебі.

Після Берні 17 років жив із Туаною Тан із Сінгапуру, а 1982-го у боксах своєї команди "Бребем" познайомився з хорватською моделлю Славікою Радич. Вони побралися у 1984 і 25 років жили разом — від Славіки у Берні залишилися дочки Тамара та Петра. У 2009 пара розлучилася і Славіка відсудила у Берні понад мільярд доларів.

[ + – ] Третя дружина Берні Екклстоуна — Фабіана Флозі Фото: Instagram fabianaecclestone [ + – ] Третя дружина Берні Екклстоуна — Фабіана Флозі Фото: Instagram fabianaecclestone

Зараз Берні одружений втретє, на Фабіані Флозі — колишній главі маркетингового підрозділу Гран-прі Бразилії, яка молодша за нього щонайменше вдвічі. Два роки тому Фабіана народила йому сина Ейса. Пара живе ранчо в Бразилії, в оточенні кавових плантацій.